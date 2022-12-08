雙地遊戲互動體驗會現場盛況。（霹靂提供）

今年12月17日星期六，在經濟部工業局指導下，將於台北ATT e Life 一樓主題展區為主舞台，舉辦「霹靂X遠傳X艾創 5G跨時空異地互動劇場與遊戲互動會」，預計結合5G專網及串流技術應用，以台北ATT e Life為主舞台，與霹靂雲林片廠、高雄夢時代旗艦店進行三地串連，打造突破地域限制的異地共演／共玩新體驗。

異地互動劇場，以厄禍之始、萬惡之初的八歧邪神再度肆虐苦境中原，而素還真如何透過5G技術串聯中原正道，阻止神州毀滅的危機。精彩的劇場內容，台北ATT e Life、雲林片廠兩地演員進行異地同台演出，以正邪對抗的故事並有霹靂歌手熱血開唱串接劇情，猶如一場小型音樂劇，讓觀眾欣賞精彩的演出，同時見證全新形式的霹靂舞台表演。

異地互動遊戲，將連結台北ATT e Life、高雄夢時代大霹靂直營店的兩地玩家與觀眾，遊戲以《霹靂英雄戰紀》中的「巨書岩」、「蹈天橋」與「懸空棋盤」三大場景設計關卡，玩家扮演素還真、一頁書或葉小釵等霹靂英雄，遊戲觀眾則協助破關。擬真的VR實境體驗，兩地對戰玩家競爭搶奪武林珍寶，讓戲迷親身感受劇集內鬥智鬥勇的緊張時刻！

「5G跨時空異地互動劇場與遊戲互動會」，透過演出與遊戲互動間的兩地即時互動，實現跨時空限制的異地演出與遊戲體驗，激發文創娛樂的無限可能性，歡迎戲迷與民眾一同見證。詳細活動資訊，請持續關注霹靂官網與粉絲團公告。