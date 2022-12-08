美女主播張齡予過去訪問九把刀新聞一戰成名，今年5月她成為人妻、人母，和交往3年男友登記結婚，上月剖腹生下兒子「小班長」。今(8日)稍早，她表示終於出院了，感謝這段期間醫療團隊的幫忙，接下來要好好享受坐月子時光，她也曬出近照，可見雙頰原本圓潤的她，一個月來瘦了一大圈，粉絲也相當心疼，提醒她之後要好好照顧身體，「吃營養食材，把虛弱的體質補充回來吧！」

張齡予上月18日宣布升格新手媽媽，由於是要剖腹產，她透露光是在脊椎打上麻醉針，就嚇到狂哭，聽到兒子哭聲後，醫生接著告訴她寶寶頭很大、臉很肉，頭髮很多，一度不想出來跟大家見面，還是用「吸」的才把他「請」出來面對大家，重量約為3520克。

張齡予曬出產後自拍照。（圖／翻攝自張齡予臉書）

由於是剖腹產，張齡予分享照顧傷口時必須特別小心，她特別列出3點提醒未來也想剖腹產的孕婦，其一是第一週不洗澡只擦澡，避免傷口進水；第二則是避免做任何拉扯到傷口的動作，以免裡外傷口都有可能裂開；第三則是不要急著綁骨盆帶，至少再一到兩周後傷口較為癒合後再綁，並強調說的是額外的骨盆帶，並非醫生要求壓住傷口的束腹帶。

張齡予透露，懷孕期間幸福肥了22公斤，今稍早她報喜發文，表示幸福來的太突然，終於可以出院，「能夠平安健康的活著，真的是上天的恩典，想想我才幾天就已經很崩潰，更何況要跟病魔長期抗戰的人們與家庭更辛苦」，並謝謝幫忙產後問題、幫忙清創縫合的醫療團隊，她也曬出自己的自拍照宣傳公益年曆，可見本來有張瓜子臉的她消瘦成大V型的下巴，網友則留言說：「恭喜瘦了，好好補身，體回家真好」、「恭喜媽媽出院，回家記得好好補一下，臉都消瘦下來了」、「好像更瘦了...要補補唷！」、「瘦好多」。