年末最後一個電商大檔雙12即將在4日後登場，蝦皮購物發現今年上半年的網路交易筆數陸續成長，特別每到大檔期間，刷卡結帳的人次都較平日成長高達7倍之多，而且更觀察到每月平均有145萬站上用戶觀看直播，透過其下單的買家更較去年成長30%，因此「12.12狂歡生日慶」就推出了刷卡最高達40%回饋，更帶來「直播狂歡盛宴」，讓消費者用1蝦幣就抽人氣商品。

蝦皮購物「12.12狂歡生日慶」在12日當天推出Roborock 石頭掃地機器人 S7 MaxV Ultra下殺，原價5萬9999元，優惠價9999元。（蝦皮購物提供）

蝦皮購物「12.12狂歡生日慶」在12日當天推出AirPods藍牙耳機第3代下殺，原價5590元，優惠價3599元。（蝦皮購物提供）

蝦皮購物今年雙12就攜手國泰世華等近30家銀行，祭出電商最高25%的刷卡金回饋，分期最高享2萬5000元刷卡金回饋，再推出刷聯名卡，除了12月的26%蝦幣回饋，12日當天下單更加碼祭14%蝦幣回饋券和卡友專屬商城85折券，回饋等同最高上看40%。另外更將於雙12當天推出百大品牌旗艦店1折起優惠，像原本6萬元的石頭掃地機器人，當天下單只要萬元有找就能入手，另外還有多項站上口碑夯品通通都只要1元即可帶回家。

蝦皮購物「12.12狂歡生日慶」在12日當天推出野人舒食舒肥雞胸肉下殺，原價119元，優惠價1元。（蝦皮購物提供）

蝦皮購物「12.12狂歡生日慶」在12日當天推出羅技 MK470 超薄無線鍵鼠組下殺，原價1990元，優惠價999元。（蝦皮購物提供）

而12日前蝦皮購物的「直播狂歡盛宴」也將天天直播輪番不間斷，用戶可先以1元下單抽Marshall音響、Switch、iPhone 13等16項大獎，11日晚上7點再帶來年末最後一檔跨夜直播「金多蝦年度大賞」，除了有超過16組藝人輪番表演競賽，更祭出全蝦皮直播日，發放限量5折券、99元免運券，並攜手海底撈等大牌推出夯品限時特賣會，11、12日下單加碼再抽 iPhone 14、萬元現金紅包一起狂歡生日慶。