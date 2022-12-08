為了讓消費者能夠體驗家電品牌所有產品的全系列完整功能與特色，各大廠商近年都花了不少心思去打造讓一般民眾都能真的了解品牌的體驗空間，而日前LG於華山1914文化創意產業園區中7B館，舉辦的LG「Objet 玩美.生活.傢」期間限定消費者體驗活動，更請來設計潮流人士蒞臨現場分享設計經驗及居家陳列趨勢，展覽也成功吸引超過2000人次到訪，正是能讓參觀者感受到LG全新 Objet Collection調和美學傢電系列，如何真正的實現在居家美學之中。

LG「Objet 玩美.生活.傢」體驗活動中，邀請了棲仙陳設選物所主理人Sophie林書言、平面設計師楊士慶、卵形設計平面設計師葉忠宜及攝影工作者余惟等4位設計潮流人士，分享設計經驗及居家陳列趨勢。（LG提供）

LG細心考量生活必備家電外型美觀度，像LG WashTowerAI智控洗乾衣機Objet Collection一體成型設計，加上上下機身的自然系配色更突出。（LG提供）

LG「Objet 玩美.生活.傢」體驗活動中，展出了InstaView 敲敲看門中門Objet Collection等新品，因著都能挑選喜歡的配色與材質，讓廚房成為了現場最熱鬧的展區。（LG提供）

LG「Objet 玩美.生活.傢」期間限定消費者體驗活動，現場設有互動體驗區，讓消費者體驗傢電配色樂趣。（LG提供）

在LG「Objet 玩美.生活.傢」體驗活動中，現場不僅設有互動體驗區，讓消費者來踴躍體驗傢電配色樂趣，或是透過LG IG濾鏡體驗換色功能，更特別舉辦「玩美大師沙龍」，邀請了棲仙陳設選物所主理人Sophie林書言、平面設計師楊士慶、卵形設計平面設計師葉忠宜及攝影工作者余惟等4位設計潮流人士，現場分享2023全球室內設計流行趨勢，林書言更表示LG Objet Collection調和美學傢電系列，顛覆了家電的刻板印象，能夠把家電當成藝術品一樣、不必再隱藏，就像置於客廳區的LG OLED Objet Collection Easel 4K AI 65吋物聯網電視，升降的遮板採丹麥紡織品牌Kvadrat的訂製布料，加上OLED精細畫質，畫架式設計仿如藝術品般完美融入居家當中，更能讓家電在使用者的日常中更賞心悅目。

而擅長加法美學的葉忠宜則建議，當空間中許多物品無法取捨位置或去留時，可以像硬碟重整般，劃分並均化空間物件的顏色比例，創造出絕佳的空間和諧感，就像現場最熱鬧的廚房展區，因著InstaView 敲敲看門中門Objet Collection或是WiFi變頻直立式冷凍櫃Objet Collection，都能挑選喜歡的配色與材質，可以把廚房打造得比以往只有單色的設計更有趣，也能更容易融入居家原來的設計風格去搭配，更能享受打造美學居家的樂趣；13日前LG再推出全館任選兩件活動商品88折、年底前買InstaView敲敲看門中門Objet Collection、WiFi變頻直立式冷凍櫃Objet Collection，即享免費選色更換門片服務1次等優惠。