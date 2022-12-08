2022世界羽聯BWF年終總決賽8日進行第2天小組賽，昨天吞敗的寶島一哥周天成，對上1勝在手的印尼好手金廷（Anthony Sinisuka Ginting），周天成必須贏球才有較佳爭取4強的機會，他奮戰3局、55分鐘，可惜在出球手感上出現幾次失誤，最終周天成14比21、21比12、19比21落敗，小組賽苦吞2連敗，4強之路變得更危險。

BWF年終賽僅有世界巡迴賽超級系列賽積分排名前8好手能參賽，選手先分兩組進行小組單循環賽，周天成分在男單B組，他先後飲恨新加坡駱建佑和印尼金廷，暫時0勝2敗落後，金廷則是連勝克里斯提、周天成，暫時2勝0敗領先，周天成能否還有晉級機會，得先看克里斯提、駱建佑對戰結果，假如克里斯提贏球、周天成就還有希望，假設駱建佑搶下勝利，周天成將與克里斯提提前確定淘汰。

周天成和金廷生涯累積交手15次，金廷9勝6敗佔上風，兩人今年11月德國海露羽球公開賽決賽對決過，當時也打滿3局，周天成救了6個賽末點，可惜關鍵分裁判誤判讓周天成失分而失去奪冠機會。

在雙方生涯第15度過招，首局雙方分數就打得糾結，，周天成從6比10落後連搶4分追上，可惜該局後段金廷打得強勢、手感也不錯，周天成則有幾球掛網或出界，被金廷連得8再要回氣勢，首局15分鐘周天成14比21讓出。

第2局換邊再戰，周天成掌握較多主動的攻勢，也幾次將金廷位子調動開來，讓金廷來不及回球，這局周天成不斷拉開差距，最多曾17比7領先多達10分，21比12扳回一局。

決勝第3局，周天成曾靠連得6分高潮，取得9比7超前，不過金廷很快又追上分數，周天成憑著一記爬過網的幸運球，11比10領先進入技術暫停休息，回到場上後周天成又出現跳殺掛網失誤，他看著自己右手大叫一聲，似乎也不滿意自己的表現，也讓金廷連得4分站上領先，但周天成也迅速反擊追平分數，奈何最後時刻金廷處理球上還是順一點，周天成雖救了2個賽末點，可惜仍未能爭取到重要的勝利。