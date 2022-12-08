聯新國際醫院長期致力推廣客家文化，是全台第一家「客家特色醫院」，在院內首創設立「客家文化推廣委員會」，開辦友善客語門診，透過藝術、展覽、表演、美食、空間美學等，打造全方位的客家特色醫院，院方8日舉辦客家特色醫院揭牌，讓更多民眾了解院方推廣客家文化努力成果。

桃園市長鄭文燦說，聯新國際醫院是第一個客家認證醫院，認證面相非常多，醫護人員、行政人員完成客語認證的比例非常高，在醫病互動裡可以有文化敏感度，能更貼心、更友善，新國際醫院25年來深耕南桃園照顧市民健康，受到很多客家鄉親信賴，這次完成客家認證醫院，要謝謝團隊很用心。

聯新國際醫院總院長張煥禎說，要讓更多人知道為什麼要做客家醫院，桃園地區南桃園客家人口比例非常高，身為南桃園最大醫院，有責任在地化，在醫病服務中最重要就是溝通，希望讓患者了解可以用語言、行為及文化來溝通，在這幾年做了傳承與教育，希望成為客語模範，希望全台灣醫院一起努力，擴大為客家族群服務。

該院客家文化推廣委員會主委薛常威說，醫病能有效溝通，診療才能飛花實質效果，除了打針、吃藥要發生作用，醫護同仁的言語也能產生安心的作用，減少因不確定所產生的憂慮，因此鼓勵醫護們通過客語認證，提供友善客語醫療環境，截至目前為止全院已有超過100名以上同仁通過認證。

他也說，聯新國際醫院每周也提供超過80個客語友善門診，共有30位以上主治醫師能夠使用客語溝通，而櫃檯人員、門診診療、批價領藥等就醫流程都能使用客語，期盼提供客家鄉親完善的客語醫療服務。在這次的紀實資料中，還有一項令人印象深刻的事項，就是該院不但開辦醫院同仁的客語培訓工作坊，也因為深體現實社會環境陪病看護的大多是外籍人士，也積極培訓外籍看護說客語，進一步提升照護品質，也促進照護者與被照護者間的和諧，可說提供了另一種全方位的照護。