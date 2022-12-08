中部海域今年入冬以來，發生多起商貨輪主機故障或擱淺等意外！中部航務中心表示，航港局7日接獲國際電信開發股份有限公司通知，Cospas-Sarsat第67屆理事會議，正式確認我國中軌道衛星輔助搜救系統通過審查，宣告我國中軌道衛星輔助搜救系統正式啟用，可有效縮短急難事件搜救時間及提升搜救效率。

中部航務中心說，台灣在1992年以「國際電信開發股份有限公司（ITDC）」名義加入Cospas-Sarsat，配合Cospas-Sarsat發展新一代中軌道衛星輔助搜救系統，航港局於2018年底完成衛星地面接收站（MEOLUT）及台北任務管制中心軟硬體建置，系統已可正常穩定接收涵蓋區域內遇險信標告警訊息。

航港局指出，但要正式上線提供服務，需經過Cospas-Sarsat MEOLUT及TAMCC兩項審查通過，其中MEOLUT已於2019年11月通過Cospas-Sarsat審查，MCC驗測則因我國屬於西北太平洋資料配送區域，各國需與日本任務管制中心進行測試後，再由其提送報告至Cospas-Sarsat審查通過後，始能參與國際衛星輔助搜救系統運作。

台灣於去年底即與JAMCC進行連線啟用測試，今年10月28日通過Cospas-Sarsat專家工作小組初審後，提送第67次理事會議；該會議於11月16日至29日召開，我國由ITDC、航港局、運安會、漁業署等以視訊方式組團與會，經審查我國臺北任務管制中心啟用驗測報告已獲得通過。

全世界計有6大資料配送區域，我國屬西北太平洋區（NWPDDR），上層結點為日本，其下成員有台灣、韓國、中國、香港、越南，我國為NWPDDR中第1位通過驗測國家。

航港局強調，原低軌衛星系統（LEO）等待衛星通過及下載的時間往往造成1小時以上的延遲才能確認定位或再次更新定位，中軌道衛星系統（MEO）衛星數多，可即時偵測定位，每分鐘持續更新，即使移動中也可定位，發出第一筆訊息後的10分鐘內95％定位準確度可達5公里以內。