吳怡農今上午舉辦首場政見發表會。（楊亞璇攝）

國民黨台北市第3選區（中山、北松山）立委參選人王鴻薇拋出核二、核三延役政見。民進黨參選人吳怡農昨反問，有和新北市長侯友宜談過這件事嗎？王回嗆吳，未來質詢是否要先問過蔡英文總統？吳怡農今再追問，核二廠就在新北市，侯友宜的立場不需考量嗎？

王鴻薇拋出支持核二、核三廠延役政見，遭吳怡農反酸有問過侯友宜嗎？王鴻薇批自己是可以做獨立判斷的個體，不需要去問誰的意見，難道吳怡農未來若進入國會，是否質詢內容都要先問過蔡英文總統、行政院長蘇貞昌？

吳怡農今上午舉辦首場政見發表會，提出2030年遷移松山機場政見。對於王鴻薇說法，吳怡農回應，「核二廠就在新北市，新北市長的立場當然有關係呀。」

他表示，首先提出的政見是可行的，這是第一個差別，不是喊一個口號，不管可行性，對台灣的發展、進步沒有幫助，今天提出的是一個不分政黨都知道可行的方案，接下來提出的具體解決方案，在2024年總統大選大家忙選之前就有政策定案，讓大家可以做好後面規畫。

吳怡農強調，213公頃腹地的運用當然不是他說的算，但是他的立場是，身為大家的民意代表，應該爭取最多人最大的利益，因此他的立場是應該保留作為公園，每個環節都需要共識、討論，這是立委的責任，如果有機會明年1月8日贏得大家的支持，他會為大家爭取。

至於自己的政見要問蔡英文總統嗎？吳怡農指出，他提出政見是要可行，核二廠的燃料棒池已經滿了，更知道核二廠位於新北市，新北市的行政首長侯友宜本人自己的立場他已經表達過了，如果沒有核能安全、如果核廢料沒有辦法處理，那就沒有核電，就沒有資格使用核能，這是非常現實的問題。

他反嗆，真的聽不懂王鴻薇的想法，她認為不需要跟侯友宜確認，侯友宜的立場不需要考量嗎？最重要的是，提出的方案是不是可行的，每一個人都可以畫一個願景，但是要看到具體的落實方式。