民進黨台北市立委補選參選人吳怡農今於首場政策發表會上，提出松山機場遷移政見，國民黨參選人王鴻薇提出3項見解，她強調，蔡政府執政六年從未提出具體規畫，難免讓人懷疑，民進黨候選人高喊遷建只是再一次淪為紙上談兵。

「松山機場遷建是個老議題，因為太多候選人提過卻不了了之」王鴻薇在臉書提出3點看法，第一，很多人說松山機場遷建是空話、假議題，因為很多政治人物在選舉時高談闊論，選後不聞不問，最後松山機場遷建都淪為紙上談兵，歷屆台北市長選舉，從2002年李應元、2006年謝長廷、2018年姚文智，到今年的黃珊珊都提過，但都無疾而終。以致民進黨市長候選人陳時中面對黃珊珊的建議時，直接說「選舉時拋出都是操作遠大於市政建設」。

王鴻薇表示，第二，談松山機場遷建必須先有三個成熟的前提，首先是解決首都和機場間交通，目前該前提比較成熟，機捷直達車自台北車站至桃園國際機場第一航廈需35分鐘，至第二航廈需39分鐘。如果要更解決交通問題，可以在松山設CHECK—IN櫃台和掛行李，讓旅客輕鬆往返台北和桃機之間；而桃機第三跑道必須如期完成，桃園機場第三跑道如果無法完工，無法產生運量替代，但目前第三航道完工期程，政府表示「力拚」2030年盡速完工，但依照台灣施工進度來看，延宕工程幾乎是家常便飯，以這樣的前提做政見，風險太高；最後，桃園航空城需盡快完成，桃園航空城做為台灣最大的遷建開發卻出現進度延宕問題，依預算來看，252億元預算，目前執行23.89％，航空城進度也是一個風險。

王鴻薇說，第三，松山機場遷建當然是中央政策，如果中央無心無力，地方喊破喉嚨也沒用，而且古怪的是，過去民進黨所推出的多位市長候選人提出了松山機場遷建，但是蔡政府執政超過六年，從未提過具體規劃方案，卻連八字都沒一撇，難免就讓人懷疑，民進黨的候選人再高喊松山機場遷建，真的只是再一次淪為紙上談兵，空話連連。