新竹市關東市場綜合大樓3樓「新竹市圖書館關東分館」獲客委會補助3780萬元，歷經1年工程，硬體設施已於近日完工，預計明年中開館，為竹市第8座圖書館，也是首座客家文化主題圖書館，市府表示，將加速充實書庫，啟用後將成為各世代皆能共享的客家文化新據點。

關東市場位於竹市客家人口密集區，為地下2層、地上5層之複合式客家文化基地，1樓市場販售各式客家美食，為竹市少見、客味濃厚的傳統市場，具採買、閱讀、社區互動等功能。2021年市府完成「關東客家主題市場改造計畫」後，隨即推動「新竹市客家主題圖書館及客家會館」改造計畫。

3樓客家主題圖書館總樓地板面積約300坪，藏書可達約2萬冊，設計融入客家「夥房」的合院概念，採用客家工藝的竹藤材質，建構一道道書牆框景與閱讀的窗景。空間分為一般閱讀區、親子閱讀區、客家主題圖書區、視聽區、期刊雜誌及行政空間等，4樓則打造客家會館及活動教室，未來將規畫主題展覽、親子活動及客語教學課程。

市府在2021年1月完成「關東客家主題市場改造計畫」，以彩釉玻璃帷幕搭建風雨走廊，造型線條呈現出新竹山嵐線，並以深淺不一的彩釉玻璃表現出客家紅磚造建築意象。

完工後的關東市場，購物空間更加舒適、停車空間增加。整體大樓立面以現代材質玻璃呈現傳統客家伙房意象，顛覆了傳統市場既定印象，讓關東市場華麗變身，更榮獲日本2021 GOOD DESIGN AWARD全球設計獎肯定。

市府指出，未來全棟啟用後，民眾可以於1樓採買食材後，透過老師進行烹飪教學，而4樓客家會館未來將規畫主題展覽、親子活動及客語教學課程，家長可帶著孩子至3樓圖書館閱覽客語繪本、至4樓參與展覽或客語教學課程，讓客家文化自然融入生活日常。