富岡創生協力隊為國寶級竹藝大師戴阿爐舉辦榮譽退休會。（蔡明亘攝）

國寶級竹藝大師戴阿爐最後一批手作家具在富富．小山岡基地義賣。（蔡明亘攝）

國寶級竹藝大師戴阿爐的工作區原況呈現。（蔡明亘攝）

富岡創生協力隊透過科技應用、數位記錄等方式，保存傳統竹藝家具工法。（蔡明亘攝）

富岡青旅行團隊成員呂承翰（左二）今年5月在富岡火車站前開設「三千里」日式料理餐廳，完成祖父心願（蔡明亘攝）

富岡青旅行是由中國科技大學觀光與休閒事業管理系主任羅旭壯帶領學生與在地青年產官學合作的團隊，長期耕耘地方觀光。（蔡明亘攝）

桃園市楊梅富岡至今仍保存老街風貌，桃市府青年局透過青年投入永續發展行動補助，與青年團隊合作共推地方創生，包括在地青年成立的富岡創生協力隊打造「富富．小山岡」基地，以及「富岡青旅行」團隊長期推動地方觀光，盼以創意為富岡注入新能量、煥發新生命。

富富．小山岡基地位於富岡老街，由傅佩芸、劉昌飛、張博舜召集年輕人組成富岡創生協力隊，將90多年的老屋翻新活化，不僅劉昌飛的手作竹製眼鏡品牌「飛竹眼鏡」進駐在此，也以基地為平台推出「富富嚴選」販賣在地特色商品，並培訓青年成為富岡導覽員，講述在地歷史故事。

富岡創生協力隊近期與青年局合作，以青銀共創方式，與富岡國寶級竹藝大師戴阿爐將傳統竹藝透過科技應用、數位記錄等方式保存，近期更為戴阿爐舉辦榮譽退休會，進一步推廣傳統手藝，讓老技藝在未來可傳承給有興趣的青年。

富岡創生協力隊表示，戴阿爐無後繼徒弟，他們以數位傳承方式，將竹藝家具數位建模、製成工法圖紙等，將傳統竹藝保存，在基地中也展出戴阿爐親手製作的最後一批家具開放義賣，更將工作台原封不動搬到基地內讓民眾體驗，展區還包括竹藝家具、工具詳細介紹，展現戴阿爐從15歲做到將近90歲的職人精神。

此外，「富岡青旅行」是由中國科技大學觀光與休閒事業管理系主任羅旭壯帶領學生與在地青年產官學合作的團隊。羅旭壯說明，富岡青旅行邁入第5年，曾辦理自行車地景遊程實務操作、開發文創商品、活動市集與展演及3D藝術地景彩繪等，長期深耕地方觀光。

羅旭壯提到，今年特別設計摺頁式導覽手冊，並推出首本永續觀光與地方創生教科書，內含大量富岡實務案例。盼青年人回鄉創業共推觀光，讓更多遊客駐足於此感受人情味，將富岡打造為國際慢城並永續發展。

富岡青旅行團隊成員呂承翰擁有創業開餐廳夢想，今年5月在富岡火車站前開設「三千里」日式料理餐廳，完成祖父開店心願。呂表示，他想翻轉遊客對富岡餐廳的印象，會持續精進自身廚藝，盼帶動周邊地區觀光發展。他也提到，長輩以店名勉勵他，創業過程長遠，就像三千里那麼長，需一步一腳印踏實經營。