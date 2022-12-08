金鐘主持人廖科溢宣布和女主播秦綾謙再婚，接連遭多女指控劈腿、為其墮胎等醜聞，未料又爆出有新的受害者S女，她揭露兩人交往時間與其他女子「完全重疊」，更爆料「大家都可以背出他家地址，他睡的床墊我們大家都睡過，而且很不好睡，因為太軟了」，桃色風波再掀波瀾。

根據《ETtoday星光雲》報導，廖科溢被爆劈腿多名女子後，如今又出現一名受害者S女出面指控，她表示跟廖科溢今年5月交往，僅短短5個月就宣告分手，再得知B女在9月為廖科溢墮胎後，才知道交往時間「完全重疊」，更指出他對這些女孩子手法如出一徹，像是回家一律不接電話、傳訊息要裸照後，會回傳生殖器官照片，至於分手方式都是直接消失，提及兩人分手理由，她表示沒有任何理由，雖然廖科溢指出是自己沒有傳訊息聯繫，但其實是他主動淡出這段感情。

該女更爆料這些女子全都睡過A小姐租的房間，廖科溢也會分配時間給所有人，強調與廖科溢交往相處時，完全看不出有任何蛛絲馬跡，加上房間明顯就是單身男子房間擺設，不見任何女性用品，因此未察覺出任何異狀，如今發覺自己被穿插在其中，回想起來感到情何以堪，才會決定站出來爆料。

廖科溢在被接連爆料後，直接在臉書發文強調並非所有報導皆屬實，更透露離婚後曾低調談過幾段感情，但感情事畢竟勉強不來，導致結束感情過程不夠完美，對於過去恩怨會一肩扛起，未來該面對的也會承擔，至於如何平息這場風波，就得等他返台後再看如何解決。