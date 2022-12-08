縣長楊文科頒發鎮市長和縣議員當選證書時，強調縣府推動公共政策，是考量新竹縣的永久發展，言外之音似針對近來新竹縣生命紀念園區爭議做出的回應。（羅浚濱攝）

新竹縣新任13鄉鎮市長和縣議員，8日齊聚縣府會議室，由縣長楊文科頒發當選證書，楊文科致詞時以孔子所言「為政之道，要以民之利利之」，強調縣府推動公共政策，是考量新竹縣的永久發展，絕對不會有個人利益考量。言外之音似針對近來新竹縣生命紀念園區爭議做出的回應。

楊文科恭喜各當選人得到鄉親的支持，指這張證書代表鄉親的託付，象徵一份責任也是承擔，過去4年來，縣府攜手縣議會、鄉鎮市長、議員，順利完成階段性的任務，也盼望眾人與他未來一起為竹縣繼續來打拼。

楊文科指出，他與縣府團隊對於各項政策，著眼點都是為新竹縣未來30年的榮景來打拼，縣府推動的公共政策，都會做完整的規畫，也要傾聽民意，而且也會尊重少數人的意見。

楊文科強調，縣府推動的公共政策，是考量新竹縣的永久發展，絕對不會有個人利益考量，他也督促各局處長對於推動政策要傾聽民意，「溝通、溝通、再溝通」，未來政策的推動也須仰賴鄉鎮市長一同努力，為鄉親的幸福與美好一起來打拼，才不會辜負鄉親的期待！

楊文科致詞的言外之音，似針對「五支箭」之一的新竹縣生命紀念園區，在選後出現的連署反對聲浪，做出的回應。議長張鎮榮認為新竹縣需要有一個生命紀念園區，外傳他反對並參與連署，不是事實。

準竹東鎮長郭遠彰表示，竹東鎮公辦民營的生命紀念園區，出現與廠商合約和法律問題，他上任會著手研擬方案，朝公辦公營的方向來努力，公所一定會好好經營。

準湖口鄉長吳淑君以縣長楊文科因縣內沒有公辦公營生命園區，要在湖口鄉設立，認為郭遠彰要將竹東公辦民營的生命園區改成公辦公營，這個說法已經幫楊縣長「解套」，湖口生命紀念園區不需要再蓋了。

縣長楊文科受訪時指已責成民政處盡力去溝通，把所有事實的資料和民眾做說明，目前全國只有新竹縣、嘉義縣及屏東縣沒有縣立生命紀念園區，強調「縣立」生命園區有很多功能，如照顧弱勢、處理緊急意外事故等，都是公辦公營的好處。