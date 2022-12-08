今年，全球科技類股碰上股災，日本軟體銀行創辦人卻趁機大買自家股票，增加在軟銀中的持股。業界認為，孫正義手中軟銀的股票大增，可以強化在董事會的聲量，便於貫徹自己的決策意志，甚至還可以申請下市。

彭博社統計，孫正義的軟銀全部持股，在2019年三月時只有26.7%，經過三年半的時光，截至九月底，比例已大增至34.2%，這表示軟銀的三分之一已是孫正義囊中之物。

孫正義積極買進軟銀一事，公司也坦言此消息屬實。就拿過去兩個月來說，孫正義讓軟銀在外流通的股數大減近九千萬股。日股八日走跌，軟銀的股價反而一度大漲2.5%左右。

根據日本現行公司法，當股東擁有一家公司超過三分之一股份時，可享有法律另外賦予的權力。想當然耳，也適用於早在1981年就成立軟體銀行，現已是億萬富翁的孫正義身上。

有了這些特別權力，當日後軟銀與激進的維權大股東出現爭議時，在任何特別決議案出現在小股東之前，孫正義有權馬上就先否決掉。同時，對公司出售資產、實施庫藏股、大小合併案以及修改公司章程等，孫正義也有更大決定權。

至於日後孫正義股權再從目前膨脹到66%，也就是擁有三分之二的軟銀後，孫正義或將有權強迫其它股東都吐出持股，甚至還可不用支付購買溢價差。據悉，孫正義曾在公司內部討論過想把軟銀下市一事。

SMBC日興證券指出，有很多原因都可以說明，軟銀應該維持上市的現狀。沒掛牌的公司一樣可以籌到營運資金，也沒有繁文縟節的法規限制，以及省下一些開銷花費，但不太符合當今的商業模式運作。

消息人士透露，若孫正義有能力一定會把軟銀買下然後下市。因為沒有上市，可以不用被證管機關利用各種條文來監督，也不需理會股東對投資事宜，還有人員招募等，公司大大小小決策都有各自不同的意見。

以軟銀目前市值來計算，執行管理層收購（MBO）代價約要五百億美元，假如孫正義真要買下軟銀三分之二的股權，大概是麥可戴爾在2013年收購自己所創辦戴爾電腦的兩倍費用左右。

不過，孫正義把軟銀下市或許會產生個人負債融資方面的問題。孫正義所有軟銀持股中，大約有三分之一都是銀行擔保品，若算到九月底的話，孫正義大概已經欠軟銀47億美元。

孫正義個人的財務，用很複雜方式跟軟銀股價綁在一齊。假如軟銀股價日後再大跌，因為不少股票都被孫正義當作借錢的抵押品，而公司又不實施庫藏股穩定股價的話，孫正義就會被金融機構追著要更多的擔保品。

孫正義把未來希望都押注在矽智財大廠Arm上面，目前預估是明年在紐約掛牌，並希望能藉此籌資六百億美元，差不多是當初買下Arm金額兩倍左右。若一切都如孫正義所願發展，不僅虧損連連的軟銀可以就此翻轉命運，同時，也可讓孫正義把軟銀整個拿下，並且完成下市的長久夙願。