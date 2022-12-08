「HOLIDAY JADON II STAR」以全黑色 Jadon鞋型為基調，再以明亮的粉色置換全鞋的縫線，9280元。（Dr. Martens提供）

在經典鞋款上營造創新、大膽的亮眼設計，一直是Dr. Martens的拿手絕活，隨著時令進入秋冬，為擺脫後疫情時代的冷漠與倦怠感，今年秋冬Dr. Martens在設計上加入亮皮與螢光色等重點元素推出兩大系列－「DISTRESSED PATENT PACK」與「HOLIDAY JADON II STAR」，全系列現已上市，可在全台馬汀據點、SHOEX線上商店選購。

隨著節慶陸續到來，品牌推出全新系列「DISTRESSED PATENT PACK」，包含1461三孔鞋及Sinclair八孔叢林拉鍊靴，兩款均採用1.85吋高的Quad Retro鞋底，搭配強韌的BEX溝槽大底更顯氣勢，最大的特點為鞋面帶有亮面光澤的磨損裂紋；1461 Quad強調嚴謹的縫線鞋頭並配有復古黃銅鞋眼孔；Sinclair八孔叢林拉鍊靴款具備相同細節，讓復古、時髦的衝突達到高點。

「HOLIDAY JADON II STAR」系列以全黑色Jadon鞋型為基調，再以明亮的粉色、硫黄色置換全鞋的縫線，經典的手寫體AirWair鞋後標與鞋墊也罕見地採用同色；不僅如此，後跟裁片與鞋舌處均加入亮色滾邊處理，鞋眼孔更是以驚喜的五角星造型呈現，給人華麗自信的Y2K風格印象，並在許多細節處融入螢光元素，加上易於穿脫的拉鍊設計與厚底造型，整體呈現霸氣感。