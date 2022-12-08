建通集團(2460)11月合併營收為2.32億元，月增19.34%，建通總經理何易霖表示，明年消費性產品持平且稍微向上，但異形導體銅材及新能源車等產品出貨可望明顯放量，明年營收會比今年好，毛利率及獲利亦有望比今年好。

建通為端子廠，產品應用以家電端子居多，佔今年前3季營收比重約81.12%，受到全球總經大環境不佳、家電產品需求不振等因素影響，建通前3季稅後虧損3783萬元，每股淨損0.23元，不過，由於農曆年關將近，客戶需求提高拉貨動能增加，建通11月合併營收回升到2.32億元，月增19.34%，累計前11月合併營收為26.55億元，年減32.01%。

為提升競爭力，公司以自家銑削精工技術，切入異型導體銅材加工，今年下半年出貨已見增長，可望成為明年營運成長動能。

建通集團也持續致力於各廠區定位與改造，其中台灣區建置特殊新型銅材煉製廠，熔煉異型導體銅材，打破過去只能由國外進口壟斷，補足台灣煉銅產業的空白，帶動產業整體升級；大陸廠區發展機加工件、異型導體銅材及線束端子連接器，並導入自動生產排程系統APS及MES工業訊息化；至於越南區從下料回收、原料熔煉到完整成品製程一貫化生產的優勢，提供東協市場穩定及高品質製品，並支援中國內需市場。

建通今年資本支出約2.5億元到3億元，明年約4億元到5億元。

展望未來，何易霖表示，消費性產品明年有機會持平或微幅向上，異形導體銅材及新能源車等新產品出貨可望放量，只要大環境沒有更大的變化，明年營收及獲利都有機會比今年好。