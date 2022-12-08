科技新聞網站《The Information》周三報導，推特擬調整「藍勾勾」（Twitter Blue）訂閱價格，在iPhone手機上的推特app訂閱，月費將從7.99美元調漲至11美元，若從推特網站上訂閱，則月費則降為7美元。

報導指出，調整價格可能是為了抵制蘋果的抽佣政策，即iOS用戶在應用程式裡支付任何款項，蘋果都要抽成30%。此外，在推特網站上訂閱「藍勾勾」的價格較低，也可能吸引更多用戶直接使用網路版，而非總是從他們的iPhone手機上登入。該報導並未提到推特是否也將調整Android平台的「藍勾勾」訂閱價格。

10月底入主推特的特斯拉執行長馬斯克正打算為個人、公司和政府推出不同顏色「勾勾」的身份驗證服務，但最初推出的機制太過拙劣，導致推特上充斥著各種名人和品牌的冒牌貨與假消息。

推特、蘋果和Android作業系統母公司谷歌尚未回應媒體置評請求。

上周馬斯克在推特上連番炮轟蘋果，讓這位推特新老闆非常不滿的地方，包括他宣稱蘋果威脅要讓推特從App Store下架，以及蘋果就程式內購買（in-app purchase）向軟體開發商收取30%的佣金等。馬斯克還貼出了一張迷因哏圖，暗示他寧願與蘋果「開戰」也不願支付佣金。不過，馬斯克在與蘋果執行長庫克會面後，隨即在推特上發文表示，推特被蘋果App Store下架的誤會已經解開。