Appier Group, Inc獲得東京證券交易所的批准，將公司上市市場從Growth市場板塊變更為Prime市場板塊（原東證一部），預計2022年12月15日正式生效。

Appier在2021年3月在東證Mothers（目前稱為Growth）板塊上市，公司營運在上市後維持強勁且穩定的成長。由於Appier日前已滿足東京證交所轉板至Prime的要求，包括公司營收在100億日圓以上且市值必須連續一個月超過1,000億日元。今日東京證券交易所確認通過Appier的Prime轉板申請。

Appier是東證改制後第三個從Mothers（Growth）轉板到Prime的公司，從上市到完成Prime轉板僅耗時1年9個月，這是基於公司的財務表現如預期達標，今年甚至三度上修財測且持續創下營運佳績，並且在2022年資本市場不穩定的情況下，Appier的企業價值仍有穩健的提升。

東京證交所在今年4月宣布全新的股市板塊架構，將原先4個板塊：東證一部、東證二部、JASDAQ（Standard、Growth）、Mothers整併為Prime、Standard及Growth 3個板塊。改制後，從Growth市場移轉至Prime掛牌的條件相較於以往更加嚴格，除了必須滿足Prime市場上市條件外，還必須滿足營收在100億日圓以上，市值必須連續一個月超過1,000億日圓。