搶跨年餐飲商機，台北六福萬怡酒店敘日全日餐廳推出Live Band跨年派對，結合自助異國精緻美食與五款經典調酒暢飲，入場賓客均送Chandon頂級氣泡酒乙杯，若訂位滿四人再送乙瓶，八位贈兩瓶，以此類推。因飯店位在台北市區東面方向，視野遼闊不受市區高樓阻擋，戶外露台區更可直接將台北101跨年煙火秀盡收眼底，是內行人跨年的私房秘密景點，每位售價1880元＋10％、6～12歲售價1000元＋10％。

六福旅遊集團旗下台北六福萬怡酒店及六福居公寓式酒店，今年也以輕奢微醺為主題，為過節期間每間入住的客房獻上頂級氣泡酒乙瓶，與賓客一齊歡慶佳節的到來，台北六福萬怡酒店於耶誕前夕至跨年期間推出「FUN迎2023聖誕暨跨年住房專案」售價9,999元、含稅，連住兩晚12,023元、含稅，雙人一泊一食送「Moet ＆ Chandon酩悅香檳集團」旗下頂級氣泡酒Chandon乙瓶，六福居則推出獨立廳房的18坪「跨年住房專案」售價9,999元（含稅），雙人一泊一食，每間客再送「義大利TOSO氣泡酒」乙瓶。

針對喜愛在家輕鬆跨年的民眾，六福推出肉量十足的「爐烤火雞禮籃」，售價4,399元、含稅，或儀式感爆棚的「外帶聖誕餐」，可依據聚餐人數選擇二人份套餐售價2,280元、含稅，或四人份套餐售價3,880元、含稅，套餐再送一禮莊園首席花藝師所設計的聖誕擺飾「美好時光」與「聖誕麋鹿」。

台北六福萬怡酒店敘日全日餐廳於12月31日上10點半舉辦Live Band跨年派對，現場提供多樣異國精緻料理，囊括敘日招牌菜色「現切美式燒烤牛肉」、「燻烤豬肋排」、「手工窯烤披薩」，讓賓客於跨年派對也能吃到平時最豐富的五星料理，並結合館內大廳酒吧於現場提供五款經典調酒任賓客暢飲包含「琴湯尼」、「自由古巴」、「螺絲起子」、「長島冰茶」等，此外每位入場賓客均送Chandon頂級氣泡酒乙杯，為活動增添節慶氣氛，若訂位滿四人再送乙瓶，滿八位贈兩瓶，人數越多送越多，派對活動每位售價1880元＋10％、6～12歲售價1000元＋10％，若於12月10日前完成訂位並繳費，再加碼贈送「敘日平日午晚餐第二人五折優惠券」。

針對計畫在飯店過節的賓客，六福旅遊集團今年以輕奢微醺體驗為主題，於台北六福萬怡酒店12月23日至2023年1月2日，推出「FUN迎2023聖誕暨跨年住房專案」售價9,999元、含稅，連住兩晚只需再加價2,024元，雙人一泊一食每間客房再送「Moet ＆ Chandon酩悅香檳集團」旗下頂級氣泡酒Chandon乙瓶，限量100間。結合四鐵共構優勢，無論在哪裡跨年都能直達飯店，輕鬆又便捷。而位於市中心與中山線形公園為鄰的六福居公寓式酒店，也推出主打18坪大坪數，獨立廳房的「跨年住房專案」，入住日期為12月30日至2023年1月2日售價9,999元（含稅），雙人一泊一食，每間客再送「義大利TOSO氣泡酒」乙瓶。

台北六福萬怡酒店特別推出肉量十足的「爐烤火雞禮籃」，包含五公斤的紐奧良風味全雞，先以鹽浴按摩靜置，使雞肉飽水Q彈，再佐以各式蔬果香料醃製烘烤，細心掌握火候與時間，直至外皮呈現金黃色澤，全餐包含美式燒烤肋排、焗烤和牛肉醬千層麵、手作南瓜甜派、及一禮烘焙麵包、洋芋泥、蔬菜等，售價售價4,399元（含稅）。

台北六福萬怡酒店推出的兩至四人的外帶聖誕套餐，內容從鮮脆生菜沙拉、濃郁奶香筆尖麵或燉飯、窯烤松露披薩或香料鄉村烤春雞到爐烤肋眼牛排佐紅酒醬、手工蜜棗南瓜派應有盡有，並搭配一禮莊園首席花藝師所設計的聖誕擺飾「美好時光」與「聖誕麋鹿」，期盼將一份最暖心的幸福感傳遞出去。兩人聖誕套餐售價2,280元、四人聖誕套餐售價3,880元，於即日起至12月30日供應訂購外帶。

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