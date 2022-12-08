南投原住民族嘉年華，10、11日南開科大登場。（南投縣政府提供／廖志晃南投傳真）

南投縣政府舉辦「原之驛、夢之境─原住民族嘉年華」，將於10、11日在南開科技大學登場，除了烤豬王大賽，還有籃排球競賽、飛鼠市集、親子野餐趣等，將發出1000張面額100元的飛鼠券，10日上午9點開始發送第1波。

縣府原住民族行政局表示，「原之驛」是縣府向行政院原住民族委員會，申請「優化原住民族通路經營平台4年計畫」經費補助，用於展現原民局長期輔導原鄉部落產業、文化與經濟振興的計畫方案實質成果，據點設置於南投縣農產運銷公司豬樂園文化園區，預計2023年完工，因此今年活動在南開科大舉辦。

嘉年華活動最受歡迎的飛鼠市集，共有6大主題攤位，包括原民工藝、原民烤大豬、原鄉特色料理、原民文化傳承、原民生活技能體驗及友善共融遊戲等，為了吸引民眾共襄盛舉，原民局將發放1000張飛鼠券，民眾在現場「原之驛」、「飛鼠市集」粉絲專頁打卡、按讚即可領取，現場所有攤位及共融遊戲都可使用；另外，民眾只要在飛鼠市集消費，滿100元贈1點，集滿6點就有機會透過抽獎，品嘗烤豬王風味餐。

10日晚間FREE NIGH晚會，由專業DJ炒熱現場氣氛，民眾在活動前購票進場，即可無限暢飲果汁等飲料；還有原鄉美食烤大豬品嘗、歐式自助餐等。

11日溫馨親子野餐，搭配飛鼠市集及表演節目，上午11點開始發放限量預購200組的野餐組合（野餐墊、4人份烤豬肉沙拉派對拼盤、互新三酸醋飲等），讓大家悠閒度過假日美好時光；相關活動及預購訊息可至原之驛、飛鼠市集粉絲專頁查詢。

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