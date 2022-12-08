英國國王查爾斯三世（King Charles III）6日造訪盧頓時第2度被丟雞蛋，保鑣很快護送他離開。

英國國王查爾斯三世（King Charles III）6日造訪倫敦北郊城市盧頓（Luton）時被丟雞蛋，這是他一個月內第2度被扔雞蛋，兩次都順利躲過攻擊。畫面顯示事發後保鑣匆忙跑向查爾斯提供掩護、並將他帶離現場，雞蛋就落在他背後幾步的位置，讓部分網友評論「維安費用不值得」，不過有更多人反而感嘆怎麼「不丟準一點」。

綜合英國廣播公司（BBC）、《每日郵報》（Daily Mail）、《哈潑時尚》（Harper's Bazaar）報導，查爾斯6日造訪盧頓，第一站他來到盧頓市政廳外與群眾近距離握手、寒暄，不過剛抵達不久就被人丟雞蛋。

Man arrested after reports egg thrown in direction of King Charles https://t.co/fJgphKzWNz — BBC News (World) (@BBCWorld) December 6, 2022

畫面顯示穿著淺棕色大衣的查爾斯正與民眾說話，突然間一名保鑣衝上前從他的背後護住他，接著一群人迅速將他護送離開。

英國國王查爾斯三世（King Charles III）6日造訪盧頓時第2度被丟雞蛋，雞蛋就落在他後方幾步路位置，保鑣衝上前護住他。

從另一個角度拍攝的影片顯示，一枚雞蛋就落在查爾斯背後約3、4步的石板路上，事發當時，查爾斯背後雖有保鑣，但和他還有一段距離，維安似乎並不嚴密。

King Charles steered away from crowds by security after egg allegedly thrown – video https://t.co/IzI1e98lyY — The Guardian (@guardian) December 6, 2022

這段影片也讓網友批評查爾斯身邊的維安工作，尤其這已經是他一個月內第2度遭遇蛋襲，有網友批評「維安費用幾乎花得不值得」、「當國王真危險」，呼籲加強維安。

查爾斯6日第2度被丟雞蛋後，仍面帶微笑完成當天的行程。

不過有更多網友感嘆怎麼不丟準一點、「可惜沒丟中」、「下次要找能丟準一點的人」，他們大讚丟蛋的抗議人士「幹得好」但「準度太差」，也有人勉勵抗議人士「多練習會更好」。

另外也有網友嘲諷查爾斯就是個「蛋人」、「歐姆蛋國王」，反問已故女王伊麗莎白二世及菲立普親王還在世時怎麼都沒聽過被丟雞蛋，這些評論多少反映了查爾斯在公眾心中的印象。

英國警方後續逮捕1名28歲男子，男子後續已被交保，他將在1月出庭，警方並未說明男子蛋襲動機。

遭遇蛋襲後，查爾斯6日仍繼續面對微笑完成公務。（資料照／TPG、達志影像）

11月9日查爾斯與王后卡蜜拉（Queen Consort Camilla）在約克（York）出席活動時，才被一名23歲男學生丟4顆雞蛋，雞蛋最終落在查爾斯腳邊，並未打中他，當時該名學生大喊「這個國家建立在奴隸鮮血上」、「不是我的國王」等後被逮捕。