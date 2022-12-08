16強對陣瑞士的比賽，C.羅納多（Cristiano Ronaldo）終結了連續31場比賽為葡萄牙先發的紀錄，自2008年以來C羅還未曾從板凳出發，這般恥辱也讓他與總教練桑托斯（Fernando Santos）槓上了，C羅可能再度成為休息室的不定時炸彈，但過往在曼聯的隊友B.費南德斯（Bruno Fernandes）並沒有這麼想。

葡萄牙6比1擊潰瑞士的比賽，桑托斯做出了相當困難決定，將C羅擺到了板凳席上，結果卻收到了意外的效果，頂替C羅先發的21歲小將G.拉莫斯（Gonçalo Ramos），在世界盃的首場先發就上演了帽子戲法。C羅也在本場替補出賽，雖然成功打進了一球，但越位在先進球無效，還是無法取得個人在世界盃淘汰賽的首顆進球。

賽後C羅獨自一人落寞走回休息室，也讓葡萄牙媒體相當擔憂，球隊內部恐將掀起腥風血雨，有記者提及相關話題，葡萄牙中場大將B.席爾瓦（Bernardo Silva）嚴正否認球隊氣氛出現問題，「在休息室裡，C羅展現非常Nice的個性，當然他也有一些不高興，因為每個人都想踢場好比賽，但他在自己的位置上真的幫助了我們很多。」

同樣身為中場的B.費南德斯也為老大哥說話，「C羅和大多數人相同，沒有人喜歡坐在板凳上，我們的三號門將喬塞薩（José Sá），他可是連1分鐘都沒有上場，他也不喜歡坐在板凳，所以C羅會開心嗎？如果總教練下場比賽把我壓在板凳上，我也會很生氣。」