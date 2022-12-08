大陸女星張嘉倪在《延禧攻略》飾演最美妃子順嬪翻紅，因此有「最美妃子」稱號，2015年她與富豪老公買超結婚至今7年育有2子，沒想到近來狗仔拍到買超深夜摟妹偷腥的畫面，兩人婚姻出現裂痕，今日更盛傳買超和張嘉倪即將打起離婚官司，以及買超提出「去母留子」的要求，對此，人在拍戲的張嘉倪透過工作室以27字做出回應。

今年35歲的張嘉倪不但婚後不被婆家接納，即使已生下兩名兒子，婆婆仍只準她稱呼「阿姨」，沒想到現在連相愛8年的老公買超都婚內出軌，大陸網友更挖出小三是一名年僅20歲叫作邵晴的網紅女大生，更傻眼的是，邵晴日前還公開拍片叫囂：「我挨得住多大的詆毀，就經得起多大的讚美」，讓網友直呼根本是翻版張穎穎。

邵晴拍影片叫囂自己扛得起外界詆毀，態度相當囂張。(圖/微博)

今日更有網友爆料，買超已準備好和張嘉倪的離婚官司，且早已把財產轉移到父母名下，打算讓張嘉倪「淨身出戶」，甚至還要爭奪2個小孩的撫養權，讓網友挖出買超昔日浪漫求婚的影片痛罵，「買超那時說誓言都在抖，現在不愛了也是真的，時間真的改變很多東西」、「男人不愛了好絕情，山盟海誓都是屁」。

張嘉倪在工作室微博闢謠。(圖/張嘉倪工作室 微博)

針對這些網路謠言，張嘉倪透過工作室微博寫下：「不造謠！不信謠！不傳謠！」，並說明自己的近況：「正在劇組專心拍攝，請大家多關注作品！」，然而即使本人親自解釋，部分網友仍狂罵買超「買超你什麼時候把微博簡介給改掉，你根本不配」、「看這發文簡直給足男方面子了」，還有人要她學習大S，「妳看大S從汪小菲那拿走這麼多錢」、「所以啊藝人婚姻要遠離豪門，因為根本沒有共同語言，生活差距太大了」。