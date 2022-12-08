苗栗縣泰安溫泉獲選為全台最佳10大好湯。（謝明俊攝）

苗栗縣泰安溫泉獲選為全台最佳10大好湯。（苗栗縣政府提供／謝明俊苗栗傳真）

苗栗縣泰安溫泉獲選為全台最佳10大好湯。（苗栗縣政府提供／謝明俊苗栗傳真）

交通部觀光局舉辦「台灣好湯~金泉獎」票選活動，即日起至111年12月31日晚間23時59分止開放網路票選，苗栗縣泉質最好的美人湯泰安溫泉，也參加票選活動，泰安溫泉繼獲得觀光局票選全台十大美湯之首後，期望這次能再創佳績，苗栗縣政府文觀局呼籲鄉親踴躍上網支持泰安溫泉，把榮耀留在苗栗，還可有機會獲得iPhone14手機。

苗栗縣泰安溫泉區已有超過百年歷史，榮獲交通部觀光局全台「十大好湯」及「2020─2021台灣好湯溫泉特色選拔」的「十泉十美獎」銀獎榮耀，及旅遊附加價值最佳的「CP值大獎」金獎殊榮，優質的碳酸氫鈉泉及原始山林景觀名聞遐邇，更有「美人湯」稱號。

泰安溫泉區多元舒適的溫泉會館林立，目前更有2座5星級的全新溫泉飯店正在新建中，地理優勢結合客家及原住民泰雅族的人文風情，適合商務、情侶、家庭及三五好友來住宿，加上鄰近熱門景點、特色小吃及伴手禮商圈，從白天到夜晚都不無聊。

文觀局長林彥甫說，即日起，民眾只要加入台灣好湯票選https://ne-np.facebook.com/OnsenPapawaqa/photos/a.553794024718518/5341454939285712/?type=3&source=57，填寫會員資料即可參與投票，呼籲全國朋友們把票投給「泰安溫泉」，一起為苗栗加油！投票即可有機會獲得iPhone14手機、住宿券及泡湯券等大獎，呼籲大家每人每天投1票、唯一投給「泰安溫泉」，把榮耀留在苗栗！

苗栗縣長徐耀昌指出，苗栗縣泰安除有優質的溫泉泉質和設施外，得天獨厚的自然環境、歷史悠久的泡湯文化、泰雅原鄉之旅、創新的旅遊行程、著名的周邊旅遊景點與活動、特色伴手禮與在地美食，期盼疫情解封後將苗栗泰安好湯推廣至國際市場。