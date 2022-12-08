賴清德選民進黨主席 國民黨：盼民進黨對九合一結果能謙卑反省 15:342022/12/08 中時 周志豪 Facebook Messenger Line Weibo Twitter Telegram 複製連結 副總統賴清德下午在臉書宣布，將參選民進黨主席補選。國民黨文傳會副主委林家興回應，祝福民進黨主席補選相關選舉事務順利完成，也期待執政黨真正面對九合一選舉結果謙卑反省，政黨間能良性競爭，用具體行動回應台灣民意期待。（周志豪攝） Facebook Messenger Line Weibo Twitter Telegram 複製連結 字級設定：小中大特 副總統賴清德下午在臉書宣布，將參選民進黨主席補選。國民黨文傳會副主委林家興回應，祝福民進黨主席補選相關選舉事務順利完成，也期待執政黨真正面對九合一選舉結果謙卑反省，政黨間能良性競爭，用具體行動回應台灣民意期待。 看完北市立委補選民調 郭正亮驚爆結局：這人會贏 中市議會民進黨團選總召 新系全棄投 兵役延長國防部、總統府態度不一 民眾黨批：永遠政治考量 #民進黨 #黨主席 #立委補選 #九合一選舉 #林家興 也許您會感興趣 其他人正在看 推薦閱讀 綠通過正副議長排黑 藍回嗆比綠更嚴格 04:102022/12/08 政治要聞 拋松機遷移被陳時中「一句話」跨時空打臉 吳怡農這樣回 12:252022/12/08 政治 坦言吳怡農要勝選很困難 前綠委建議他做一事 11:192022/12/08 政治 立委補選猛打黑道議題 朱立倫：受檢驗是對選民負責 12:312022/12/08 政治 吳怡農競選口號太驚人 他被嚇到傻眼 網友齊轟「草包」 08:562022/12/08 政治 賴清德確定參選民進黨主席 已致電蔡英文報告 13:302022/12/08 政治 民進黨提選罷法排「黑金槍毒」 蘇貞昌：下周行政院會通過 12:312022/12/08 政治 孫生沉默一夜首回應分手Wendy 收百則私訊嘆：我也累了 08:152022/12/08 娛樂 賴清德宣布選黨主席 「他們」不演了狂刷一排讚綠粉全嗨翻 14:132022/12/08 政治 周玉蔻驚吐「總有天會說清楚陳時中犯的錯」 稱對他沒任何心疼 14:112022/12/08 政治 郭信良批民進黨團協商無作為 曝向郭再欽借錢「扯不上黑金」 13:102022/12/08 政治 周玉蔻批陳時中兩手一攤跑人 嗆民進黨落敗後「裝哭裝死沒出息」 09:562022/12/08 政治 民進黨主席1月15日補選 賴清德參選機會大 04:102022/12/08 政治要聞 民進黨2024將再度面臨慘敗？鄭寶清曝基層選後真實心聲 08:032022/12/08 政治 郭再欽不忍了！控陳亭妃自編自導抹黑民進黨將提告 12:442022/12/08 社會 政治熱門新聞 發表意見 留言規則 中時新聞網對留言系統使用者發布的文字、圖片或檔案保有片面修改或移除的權利。當使用者使用本網站留言服務時，表示已詳細閱讀並完全了解，且同意配合下述規定： 請勿重覆刊登一樣的文章，或大意內容相同、類似的文章 請不要刊登與主題無相關之內容 發言涉及攻擊、侮辱、影射或其他有違社會善良風俗、社會正義、國家安全、政府法令之內容，本網站將會直接移除 請勿以發文、回文等方式，進行商業廣告、騷擾網友等行為，或是為特定網站、blog宣傳，一經發現，將會限制您的發言權限或者封鎖帳號 為避免留言系統變成發洩區和口水版，請勿轉貼新聞性文章、報導或相關連結 請勿提供軟體註冊碼等違反智慧財產權之資訊 禁止發表涉及他人隱私、含有個人對公眾人物之私評，且未經證實、未註明消息來源的網路八卦、不實謠言等 請確認發表或回覆的內容（圖片）未侵害到他人的著作權、商標、專利等權利；若因發表或回覆內容而產生的版權法律責任將由使用者自行承擔，不代表中時新聞網的立場，請遵守相關法律規範 違反上述規定者，中時新聞網有權刪除留言，或者直接封鎖帳號！請使用者在發言前，務必先閱讀留言板規則，謝謝配合。
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