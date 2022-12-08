副總統賴清德下午在臉書宣布，將參選民進黨主席補選。國民黨文傳會副主委林家興回應，祝福民進黨主席補選相關選舉事務順利完成，也期待執政黨真正面對九合一選舉結果謙卑反省，政黨間能良性競爭，用具體行動回應台灣民意期待。

看完北市立委補選民調 郭正亮驚爆結局：這人會贏
中市議會民進黨團選總召 新系全棄投
兵役延長國防部、總統府態度不一 民眾黨批：永遠政治考量
#民進黨 #黨主席 #立委補選 #九合一選舉 #林家興