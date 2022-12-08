聯發科(2454)第五屆「智在家鄉」數位社會創新競賽，今(8)日公布獲獎名單，今年共有297組團隊參賽，董事長蔡明介談到，「一個人走得快，但一群人走得遠」，期待「智在家鄉」能召集出更多使用科技解決家鄉問題的有志人士。本屆亮點是由蔡明介親自頒發首度的百萬雙首獎，由「Taiwan D4Climate WG」、「潔尼龜」各抱回100萬元獎金。

蔡明介表示，智在家鄉已經進入第五年了，有超過1800個提案，前幾屆得團隊陸續有成功案例，其中包括許多關於災害、棒球運動、長者送餐者等讓人感動的議題，可以透過科學教育、數位應用等增加社會參與，社會創新需要以科學為基礎，透過科學創新可以讓科學的腳步越穩。他說到，社會創新不分領域，一個人走得快，但一群人走得遠，社會創新需要合作夥伴，期待「智在家鄉」活動能召集出更多使用科技解決家鄉問題的有志人士，共同合作加速影響力。

蔡明介說，賽事五年來已經看到落地應用，設置成功商轉的案例，例如去年「科技光明燈」獲獎的松山奉天宮，以傳統公廟之姿示範轉型數位，正式上線後頗受信眾歡迎，也大幅減省耗電，此外，「峽茗遠播行動派」在三峽推廣茶葉文化傳承，串聯學生、業者與公私部門行銷地方。未來聯發科會持續提倡數位科技與科學素養，以全方面的事也推動科技扎根與社會創新的實踐。

聯發科「智在家鄉」五年累計1853個專案，遍布317個鄉鎮，涵蓋台灣86%的城鎮市區，聯發科透過商業模式以及技術發展的輔導，讓團隊創新可以落地，以全方位視野推動科技扎根與社會創新實踐。為鼓勵參賽者付諸行動，「智在家鄉」提供專業輔導或獎勵金的「落地支持計畫」，今年共9組入圍。

本屆「智在家鄉」為五年來首度頒發出雙首獎，祭出共200萬獎金，由來自跨校大學生所組的團隊「Taiwan D4Climate WG」及高雄六龜牙醫師領軍的「潔尼龜」，獲得評審的青睞，最決定將首獎殊榮頒發給兩組優秀團隊。Taiwan D4Climate WG著重於現下全球所關注的淨零碳排議題，開發出區盤查管理系統，協助組織追蹤碳排軌跡並實踐永續理念的關鍵第一步。潔尼龜團隊深入偏鄉地區深度訪查、因觀察到當地牙醫資源短缺學童齒題嚴重，為讓人力資源珍貴有效率的追蹤潔牙狀況隊開發出智慧潔牙APP，以簡單簡的互動設計提升偏鄉學童口腔的自我照護能力。