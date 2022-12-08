運動小心！厄瓜多埃爾奧羅省日前發生一起驚悚事件，28歲的貝琪平時會到健身房報到，日前到健身房舉槓片深蹲時，起身後突然頭向左看，接著下一秒全身僵硬倒地不起，臉栽在地上猝死，一旁的監視器紀錄下整段事發過程。

從健身房監視器錄下的影像看到，貝琪正在深蹲，但動作越做越慢，做到一半時人突然停住站著不動，接著往左看，整個像關機一樣直直往地上倒下去，臉部著地失去意識，嚇得一旁健身的人全部湧上去查看她的狀況，將她翻身確認脈搏，並叫救護車緊急送醫。

穿著桃紅色上衣的女子貝琪正在深蹲，但動作越做越慢，做到一半時人突然停住，全身僵硬倒地。(翻攝自YouTube)

然而，貝琪送到聖特蕾莎醫院（Santa Teresita Hospital）時已無生命跡象，由醫師宣告死亡，雖然警方沒有公布死因，但外界都認為她應該是心臟病發作。

綜合厄瓜多媒體報導，此事件發生在11月29日，但監視器畫面本周才在媒體曝光；今年2月墨西哥也發生過一起健身意外，一名42歲婦女挑戰舉180公斤槓鈴不幸失敗，被器材砸中肩頸死亡。