副總統博魯阿爾特（Dina Boluarte）宣誓成為秘魯第一位女總統。 （圖/ 美聯社）

秘魯政局今天經歷動盪的一天。 （圖/ 路透社）

秘魯總統卡斯蒂約為繼續掌權試圖解散國會，引發國內外強烈反彈，最終難逃彈劾解職並遭逮捕的命運。副手博魯阿爾特就職總統後，美國發文盛讚秘魯制度與民政當局確保民主穩定。

秘魯政局今天經歷動盪的一天。這一天的焦點原本是國會針對貪汙指控對總統卡斯蒂約（Pedro Castillo）進行彈劾動議表決。

然而，卡斯蒂約搶先一步宣布解散國會、籌組緊急政府。他這一步讓各黨派政治領袖大感錯愕，包括他自己的政治盟友，且被廣泛視為是他為了繼續掌權而「企圖政變」。

多位內閣部長因此先後辭職，最高法院宣布卡斯蒂約解散國會之舉違憲，秘魯武裝部隊和警察也發布聯合聲明說他們不會支持卡斯蒂約。

最後，53歲的卡斯蒂約還是無法逃過遭國會彈劾的命運，最終被捕，由60歲副總統博魯阿爾特（Dina Boluarte）宣誓成為秘魯第一位女總統。

針對博魯阿爾特接任秘魯總統，美國表達樂見之意。國務院發言人在聲明中說：「我們讚揚秘魯的制度與民政當局確保民主穩定，在總統博魯阿爾特承諾籌組的團結政府執政下，我們將持續支持秘魯。」

以下是綜合路透社、美聯社以及美國有線電視新聞網（CNN）針對國際間對秘魯今天這場風暴反應的整理：

卡斯蒂約宣布解散國會後，當時還是副總統的博魯阿爾特在社群網站推特（Twitter）發文批評卡斯蒂約，說他解散國會的計畫是「政變，加劇國內的政治與制度危機，秘魯社會將必須嚴守法律來予以克服」。

美國駐秘魯大使肯娜（Lisa Kenna）推文說，美國敦促卡斯蒂約「收回」成命，「讓秘魯民主制度依據憲法運作」。

美國國務院發言人普萊斯（Ned Price）在聲明中說，美國「將持續反對，並直接了當的抵制任何有違秘魯憲法的行為，以及任何破壞秘魯民主的行徑」。

阿根廷外交部在推特發表聲明，對秘魯的政治危機「深表關切」。巴西外交部發布聲明說，卡斯蒂約的行為「有悖於秘魯的憲法架構，違反了民主與法治」。

墨西哥外交部長厄伯拉特（Marcelo Ebrard）推文說，有鑒於秘魯最近發生的事件，墨西哥決定原定14日在利馬召開的「太平洋聯盟」（Pacific Alliance）峰會延後舉行。

智利總統柏瑞克（Gabriel Boric）的政府對秘魯政治情勢感到遺憾，相信這場危機將能透過民主機制解決。西班牙政府強烈譴責破壞憲秩序的行為，並祝賀秘魯重返民主正軌。

然而，國際間也有人聲援卡斯蒂約。玻利維亞總統阿爾斯（Luis Arce）說：「打從一開始，秘魯右翼就試圖推翻一個民選政府，這個政府是由人民、與尋求社會更具包容性與正義的勞工階級選出。」

玻利維亞前總統莫拉萊斯（Evo Morales）也在推特發文說：「我們對影響姊妹國秘魯共和國的政治危機深感關切。」

「過失與成功之外，我們的兄弟卡斯蒂約與他的家人理應獲得人道對待。這再度證明了，秘魯權貴與美帝無法接受工會領袖和原住民可以出頭領導政府。」（譯者：張曉雯/核稿：蔡佳敏）1111208