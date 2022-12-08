民進黨嘉義市長候選人李俊俋今由彰化縣準議員楊子賢陪同掃街，再批對手國民黨嘉義市長候選人黃敏惠經濟就業力倒數。（李俊俋競選總部提供／呂妍庭嘉義傳真）

嘉義市長選舉進入倒數10天，今民進黨嘉義市長候選人李俊俋再質疑對手國民黨嘉義市長候選人黃敏惠做了13年市長卻不接受辯論，「這麼怕被市民檢驗嗎？」，也反駁黃敏惠陣營全黨打一人說法完全搞錯重點，最重要是市民的需要，面對綠營再三批評，黃敏惠說選舉一到總是有很多是非謠言，最重要是做好該做的。

李俊俋今由彰化縣準議員楊子賢陪同掃街，表示這象徵民進黨有傳承、不分世代都團結一致，雖然11月26日民進黨遭逢挫敗，但在黨內每個人努力之下，12月18日的嘉義市長選戰、1月8號立委補選，民進黨會再站起來。

李俊俋也提到，民主政治中政見辯論是非常正常的事，「難道美國總統、台灣總統的辯論都是政治口水嗎？」，反問黃敏惠做了13年市長，這麼怕被市民檢驗嗎？針對黃敏惠不停表示全黨打一人，李俊俋強調，各政黨為自己推薦的候選人助選是天經地義，還說謝國樑、江啟臣幫黃敏惠助選難道也是全黨打一人？批對手搞錯重點，嘉義市民需要改變的聲音，黃市長到底聽到了沒有？

黃敏惠回應表示，每到選舉總是很多是非謠言，最重要是做好該做的，強調人民的感受最重要、在地的努力最重要。

國民黨嘉義市長候選人黃敏惠一早就到北香湖公園拜票。（黃敏惠競選總部提供／呂妍庭嘉義傳真）