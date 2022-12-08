人人都有機會成為網紅的時代，由台灣新媒體發展協會與臺北市商業處商業處、旺旺中時集團共同主辦的2022臺北網紅節，昨(7)日舉辦成果發表會暨TY Star網紅獎頒獎典禮。外型亮麗的醒吾科技大學韓國交換生尹志水脫穎而出，榮獲TY Star網紅獎--星星組人氣獎，她未來希望成為台韓兩地最知名網紅！

尹志水獲獎當下興奮的說：「我是第一次參加網紅活動，很開心獲得星星組人氣獎，這是一次全新的體驗，透過活動我也認認識了很多台灣網紅，他們都很活潑、很會展現個人特色，對我有幫助很大，希望以後能有更多的廠商合作機會，讓我可以在台灣發展。」

醒吾科大韓國交換生尹志水脫穎而出榮獲得TY Star網紅獎星星組人氣獎，興奮的在現場拍照留念。(醒吾科大提供)

醒吾科大韓國交換生尹志水開心的上台領取TY Star網紅獎星星組人氣獎。(醒吾科大提供)

此次頒獎選出太陽組、月亮組、星星組及momo人氣獎共4組獎項，特地邀請今年參與TY Star網紅獎的獲獎網紅一起上台接受頒獎，希望號召更多網紅，齊心協力為臺北市商圈創造聲量，帶動臺北市商圈相關產業發展，激發潛在消費力。

台灣新媒體發展協會理事長、醒吾科大校長陳義文表示，臺北網紅節開始至今已經第3屆，感謝所有的得獎者經歷初審、複審長達三個月的過程及在momo購物平台的協助下，有高達60萬的投票，網紅們用盡全力和粉絲的互動，創造了近百則的新聞報導及百萬流量。

醒吾科大韓國交換生尹志水、金聖姬老師(右一)及表藝系同學鄭㳖㳖(左一)在醒吾校園合影。(醒吾科大提供)

陳義文說：「今年的得獎網紅中有一位是我所服務的醒吾科大韓國交換學生，她雖然中文還不是很流暢，很積極參與香堤大道的活動並宣傳發文，請各大廠商如果有機會，多多跟網紅們合作，運用線上及線下的整合，讓與會商家不但增加營收、提升知名度。這次合作運用臺北網紅節這個平台，為臺北商家樹立數位競爭力，創造政府、合作商家、網紅、協會四贏的最佳成果。」

醒吾科大尹志水在應英系張秀任及金聖姬老師的鼓勵下，參加這次網紅節「TY Star 網紅獎」投票活動，她因與醒吾同學產生濃厚的感情讓她又再次回到台灣，她最感謝的就是投票給她的人，讓她有機會得到星星組人氣獎，未來將拍攝介紹韓國文化及美食YT影片，讓更多台灣人認識韓國文化特色。

尹志水是醒吾科大韓國交換學生，在校時落落大方人緣超好。她很感謝與她一起成長、學習的醒吾科大同學們，「他們知道我中文不好，陪我一起聊天吃飯、一起互動，讓我了解台灣文化，深刻感受到同學及老師們的熱情，我也愛上了台灣，希望有機會留在台灣發展。」

醒吾科大積極參與網路行銷，商管學院近年持續拓展電商、直播與網路社群經營的課程，另外還開設「社群電商與行銷人才訓練班」及「50+熟年網紅行銷實戰培訓班」等課程，就是希望準備進入職場的學生們，都應以此為競爭力的關鍵。