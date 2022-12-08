為符合警察勤務實際需求及民眾合理期待，立法院今年三讀通過《警械使用條例》修正案，並由總統蔡英文於10月19日公布施行。台中市警察局烏日分局日前辦理「警械使用條例部分條文修正案」講習，特聘銘傳大學犯罪防治學系教授李翔甫講授新修正規定，與警員探討學術與實務運作。

烏日警分局指出，近年來員警執勤時常遭受無法預測的危險，不論是犯嫌襲警、精神病患持刀攻擊、民眾意圖聚眾滋事等，所造成的傷害難以估計，而槍械使用時機又較為受限，盼透過講習強化員警教育訓練，提升危機應處能力，確保執勤安全，並精實維護社會治安量能。

李翔甫指出，員警屢因執行人車盤查、酒駕防制、臨檢、取締暴力鬥毆等公權力作為，遭脫序民眾挑釁、暴力相向，甚至被告致官司纏訟，嚴重衝擊工作熱情及家庭生活，該修正案成為第一線警力執勤時有利的後盾。

李翔甫說，本次修法有「增加警械使用彈性」、「設置警械使用調查小組」、「使用警械賠償適用國家賠償法」及「使用槍械逕行射擊時機明確化」等4大重點。希望藉由講習探討警械使用條例修正案與相關法律議題，與第一線警員交流實務經驗，激盪出不同的學術及實務火花，透過結合理論與實務之應用，提升員警執勤觀念並兼顧民眾權益。

烏日警分局分局長吳銘淵表示，相當感謝李翔甫教授百忙之中為員警傳授寶貴法律知識，提升執勤量能。警察是維護社會治安第一線工作人員，當員警面對事故時常有不可抗力的突發狀況，尤其處理酒醉、精神狀況不穩或手持棍棒甚至刀械的民眾時，需立即反應控制失控民眾。為了不再執勤兩難，必須建立正確使用警械觀念以保護自身及民眾安全，讓員警能無後顧之憂，執勤使用警械之權力更有保障。