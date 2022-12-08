女星林舒語從《大學生了沒》出道，2015年結婚後育有2子，常透過社群分享家庭生活及日常，日前表示在台北開車很容易「精神耗弱」，接著舉例列出諸多原因，讓多數網友直呼認同。

林舒語表示在台北開車容易精神耗弱，也常常會受一肚子悶氣，接著指出打方向燈不僅能保護自己，也能夠提醒別人，但許多駕駛卻將其當成裝飾品，曾經遇到四分之一車身已開到隔壁道，卻還遲遲不打方向燈，讓她面對這類情況只能揣測對方下一步動作，接著無奈表示：「想罵人也罵不到，又不想喇叭回（發）應（洩），只好默默怒吃美食去」。

對此，網友大表同感紛紛留言：「我上次騎車才綠燈一亮，馬上被計程車叭」、「很多人變換車道都不打方向燈」、「超討厭不打方向燈~險象環生」、「很多人開車都靠心電感應，有夠傻眼」、「直接切過來是在哈囉？方向燈是裝假的嗎」、「打了方向燈後，後面完全沒有人讓，還一直不斷超車，很多次差點撞上」、「全台皆然～三寶歸剛A」，對此她則是無奈回應：「打方向燈其實是個簡單的動作」。

林舒語近來也為病痛所苦，她自曝在家顧小孩時，膝蓋突然一陣刺痛，連走路都有困難，掛急診時照X光也檢查不出病因，即使已經痊癒，卻又出現同樣症狀，讓她無奈表示：「到底是怎麼樣啦」。