高雄市大寮區11月初發生幫派街頭火拚，造成26歲侯男、翁男中槍受傷，警方火速於案發後逮回8名涉案嫌犯，遺憾的是，頭部中彈的26歲侯男經搶救23天後，家屬於本月1日放棄急救，由院方拔管宣布死亡。

回顧案情，大寮區台88橋下11月8日凌晨發生槍擊事件，造成翁男腿部中彈、侯男頭部中彈，涉案的3輛車逃離現場，歷經專案小組14小時追緝，先在台東逮捕涉案的5名男子，隨後1名涉嫌開槍的21歲林姓嫌犯自知難逃法網，於9日深夜1時多，帶著2把長槍4支短槍到林園分局投案，他坦言當時持2把槍掃射。

最後一輛涉案車輛的25歲胡姓駕駛，也於9日下午投案，案發後他將車棄置在屏東東港，隨後就四處躲藏，看到同夥先後被逮和投案，他也自知難逃法網，他稱當時車上僅有他1人，沒有開槍，也是前來支援。

警方另於侯這一方人馬的葉男車上搜獲2把長槍、86顆子彈，8人被依殺人、聚眾鬥毆及槍砲彈藥刀械管制條例嫌移送偵辦。檢方認定8人對案情避重就輕，向高雄地院聲押獲准。另一名在台東接應者5人的吳姓男子，因涉嫌藏匿人犯，檢方諭令5萬元交保候傳。

據了解，侯男受傷後被送院搶救，起初意識不清，經手術搶救取出侯男腦內的子彈，但歷經23天，侯男的家屬於本月1日放棄急救，由院方拔管宣告死亡，詳細病況院方不願多談。