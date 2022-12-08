國民黨台北市第3選區（中山、北松山）立委補選參選人王鴻薇辦公室收到恐嚇電話，民進黨前立法委員謝欣霓質疑自導自演，昨晚間警方已逮捕犯嫌，藍營要求道歉。民進黨立委參選人吳怡農今天表示，身邊很多朋友都期待台灣政治發展、民主政治可以更理性、更少仇恨，希望這場選舉可以做到，也盼支持者認同這方向。

吳怡農今天舉行政策說明會，他主動表示要分享心情，他稱受到徵召登記參選到今天整整一周，許多支持者對選情感到非常焦慮，他要對支持者說，過去一周提出乾淨、正向選舉、分享主視覺，今天提出第一個政見發表，這都是短短一周內他做的事情。

吳怡農強調，接下來4周會持續努力、堅持透過議題贏得大家信賴與支持；過去一周，他的競爭對手除了謾罵跟抹黑，只有更多的抹黑、謾罵、攻擊，希望大家透過接下來一連串的政見發表，把政治的競爭回歸到議題與願景，「希望大家支持一個認真看待這份工作的候選人，一個正向的候選人、一個準備好的候選人。」

談到謝欣霓質疑王鴻薇自導自演，吳怡農指出，這是非常嚴肅的事情，任何的恐嚇都嚴厲的譴責，可以有政治的競爭、意見的不合，任何暴力方式都不應該，過去這一天，致電到王鴻薇服務處恐嚇的先生已經找到人，這也讓他們放心。

吳表示，拜託也非常感謝警方這麼短的時間內，找到打這通電話的人，也希望警方持續維護王鴻薇服務處周邊的安全，這是非常嚴肅的事情，他昨天也表達過關心。

而是否呼籲支持者不要用這種方式酸對手？吳怡農指出，他從選舉的第一天，就堅持要一場乾淨而且正向的選舉，身邊很多朋友都期待台灣政治發展、民主政治可以更理性、更少仇恨，可以更多討論未來，放下這麼多的對立，希望透過這場選舉可以做到這件事情，盼支持者也認同這方向。

另外，民進黨中常委黃承國被質疑有黑道背景，吳怡農多日喊話黨中央處理，引發英系不滿。對此吳怡農說，這個題目已經談過很多次，他都樂見民進黨的前輩很大方的接受也邀請社會檢視，因為知道九合一大選挫敗後，必須想辦法重新贏得社會信賴，任何人受到質疑，很公開、很大方、坦蕩蕩地歡迎跟要求大家對他做檢視，這是很好的榜樣，希望不分政黨所有人物都效仿這個做法，受到社會質疑就來面對。

對於國防部長邱國正說不認識吳怡農，被王鴻薇酸國防政見沒有共鳴，吳怡農指出，邱不認識他其實沒有什麼好奇怪，邱現在非常的繁忙，有很多國防事務需要邱的關心與帶領，但是他有自信，「一但進到國會，會很快地讓他認識我」。

另外，前副總統呂秀蓮提到政府應政府應全力避免戰爭。吳怡農強調，他們所做的一切努力，國防改革、民防制度的建立，都是為了一個非常清楚的目標，就是避免戰爭、維持和平，保護大家的生活方式，這應該是沒有任何問題的。至於兵役是否延長到一年？吳怡農說，他一貫的主張，兵役制度訓練內容還有役期需要一併檢討，下禮拜開始一系列政見發表，也會包括這個議題跟大家報告。

而王鴻薇指有里長抱怨吳怡農選舉到了才會出現，吳怡農則說，公民團體投入社區的方式，跟市議員經營方式不太一樣，但是大家要做的就是讓社區、家園更好，相信都是朝這個方向來努力。