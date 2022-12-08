基隆市都發處舉辦社區規畫師駐地輔導計畫，串連市內改造點，集結25組團隊，共創微笑基隆。（基隆市政府提供／張志康基隆傳真）

基隆市都發處舉辦社區規畫師駐地輔導計畫，串連市內改造點，集結25組團隊，共創微笑基隆。（基隆市政府提供／張志康基隆傳真）

基隆市政府將自9日起，舉辦社區規劃師駐地輔導計畫，這項計畫今年是第七年舉辦，共有25組團隊申請。今年將透過「相互走讀見學」串起各個大大小小的改造點，期待團隊在參與過程中，能有更多想法碰撞，共創微笑基隆。

基隆市政府表示，104年起以「微笑基隆Smiling Keelung」做為基隆市社區規劃師駐地輔導計畫的品牌象徵，強化社造精神及民眾參與，執行至今已經邁入第七年，已累積134個社區改造計畫，分布在基隆各個行政區，成果從小小的僱工購料、微型的空間改造，慢慢有社區／地區規劃的意識，也逐步由單點的改造延伸至地區生活圈議題的討論，引導社區改造空間並呼應市政策略，長出多元的參與樣貌，一同翻轉基隆印象，組構出美好的基隆城市願景。

今年度，依據計畫成果和社區地理空間特性規劃走讀路線，分別是(一) 以校園為核心／兒童參與實踐、(二) 跨越山城生活圈、(三) 山海串連線，帶領社區民眾跨越行政邊界，由提案團隊分享其故事、秘訣還有參與歷程，亦讓提案團隊夥伴實際體驗彼此的實作空間成果。

都市發展處徐燕興處長表示，「微笑基隆 Smiling Keelung」是基隆城市空間治理最基底的工作，從結伴的社區頭人，一圈一圈向外擴大，藉由大家共同參與、滾動式討論，提出由下而上的社區規劃行動，除了讓越來越多基隆的市民朋友一同參與社區活動、見證基隆的改變之外，更整合群眾力量、展現公私協力的各種可能，更期待這工作能持續，打造良善、永續的基隆。