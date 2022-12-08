迎接聖誕節，太魯閣晶英酒店把山林景緻帶入飯店，即日起至12月31日，溫馨的聖誕樹與搭乘雪橇現身的聖誕小精靈將在大廳迎接旅人，飯店規劃出「尋找聖誕小精靈」以及「聖誕老公公房間」實境解謎活動邀請闔家溫馨互動，再透過應景手作「聖誕花圈DIY」、傳遞手寫溫度的「聖誕郵局」以及太魯閣森林小學「西寶國小報佳音」傳遞祝福。

太魯閣晶英酒店應景美食則有衛斯理自助餐廳晚餐時段輪番供應的「威靈頓菲力牛排」與「爐烤蜜汁火腿」等大餐、福利社熱賣的太魯閣動物造型「雞蛋糕佳節限定版」，以及每晚7點至10點在頂樓泳池畔舉辦的「聖誕熱紅酒暢飲派對」。豐富多樣的活動與精采美味的大餐，陪伴旅人在山中歡度儀式感滿滿的聖誕佳節。

太魯閣晶英酒店今年再次以風靡歐美的聖誕童話「書架上的小精靈」（Elf On the Shelf）為主角，即日起至12月26日推出「尋找聖誕小精靈」尋寶活動。代表冒險、創意、活力、獨特和品味的小精靈們藏身在飯店大廳、娛樂館、露天泳池、福利社、以及池畔酒吧等地，房客可以透過官方Facebook與Instagram尋找線索，順利找到小精靈並合照、上傳至官方活動頁面即有機會獲得飯店住宿券。

全新推出且適合闔家參與的「實境解謎」活動將在12月23至25日、於獨家設計的聖誕老公公房間內舉行。在這個由客房改造的溫馨空間中藏有多道關卡，房客必須透過團隊默契和益智解題技巧，幫助在峽谷優閒度假的聖誕老公公完成任務，共度有趣、知性的聖誕假期。

太魯閣晶英酒店飯店大廳的「聖誕郵局」則是邀請房客，一同回到通訊軟體尚未流行的年代，用最老派卻最浪漫的方式，親筆書寫對親友的祝福，即日起至12月20日，於飯店2樓福利社購買每張80元的聖誕限定明信片，即享免費寄送服務。廣受大小朋友歡迎的DIY手作課程共有「繽紛聖誕花圈」和「聖誕生態景觀瓶」兩款，房客可以享受動手製作的樂趣、並將成品帶回家中增添聖誕氛圍。太魯閣國家公園境內唯一森林小學「西寶國小」的學生們則會在12月22日下午蒞臨飯店「報佳音」，為旅人獻上祝福，聽著小朋友們天籟般的歌聲，欣賞他們活潑可愛的舞蹈，感受溫馨與幸福。12月24和25日，聖誕老公公與麋鹿也將現身太魯閣山中，於飯店大廳聖誕樹旁邀請旅人合影留念。午夜時分，他們更將走訪飯店各個角落，於客房門口掛上聖誕襪及卡片，祝福旅人們佳節愉快。

位於太魯閣晶英酒店二樓的「福利社」外賣店，將於聖誕佳節提供多款應景糕點，包括歐洲聖誕市集中經典必吃的德國結麵包，周五至周日限定熱銷的雞蛋糕也推出佳節限定的夏威夷果仁冰淇淋口味，每份三入售價150元。「頂樓池畔酒吧」則有單杯西班牙熱桑格莉亞飲品，每杯200元；購買聖誕樂享杯，則可以650元的優惠價格恣意暢飲。

「衛斯理自助餐廳」也於12月份的晚餐時段輪番供應鯷魚花椰菜沙拉、咖啡栗子烤雞腿、威靈頓菲力牛排、爐烤蜜汁火腿、曼哈頓巧達濃湯等聖誕應景美食。讓人期待的甜點餐檯則有麋鹿慕斯蛋糕、綜合莓果紅絲絨杯子蛋糕，以及洛神杏仁國王派等造型可愛繽紛的糕點。入住行館房型的旅人，則可於12月24日和25日晚間於房內享用主廚特製的晚安小點-麋鹿馬卡龍和聖誕老公公，讓聖誕佳節滿是甜蜜。

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