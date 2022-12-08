雲林縣長張麗善致謝。（周麗蘭攝）

感恩茶會在雲林縣農會舉行，場面熱烈。（周麗蘭攝）

國民黨主席朱立倫今（8日）下午到雲林縣出席感恩茶會，他表示很多國際朋友問他民進黨宣稱國民黨是賣台政黨，怎麼會贏得這次選戰？他回答國民黨是最愛台灣的政黨，跟美國日本當好朋友，也希望跟對岸和平相處，因為戰爭是最可怕的，和平是最重要的。

朱立倫表示，與老百姓走在一起、為台灣拚好日子就是國民黨路線，提名的候選人張麗善就是一個最好的標準。（周麗蘭攝）

朱立倫說，包括來自美國、日本、歐洲很多外國朋友訪問他，民進黨對外宣傳很多說國民黨是賣台的政黨，怎麼會贏得這次選戰？他對國際朋友說中華民國是國民黨創辦，台積電也在國民黨創辦，國民黨是最愛台灣的政黨，也是最愛和平的政黨。

他表示，國民黨希望跟美國、日本當好朋友，也希望跟對岸和平相處，因為戰爭是最可怕的，和平是最重要的，國民黨主張可以交流，讓農民、漁民、所有的百姓可以平平安安賺錢，這就是國民黨的政策。

朱立倫表示，與老百姓走在一起、為台灣拚好日子就是國民黨路線，提名的候選人張麗善就是一個最好的標準，連任的包括張麗善、盧秀燕、王惠美、侯友宜都是實實在在做事情，為老百姓打拚，新當選的張善政、蔣萬安、謝國樑都是這樣的標準，國民黨提名正確的候選人，就會得到百姓的肯定。

他強調，最大的關鍵就是要團結，團結一致不要自私，不要想自己，要想大局要怎麼走，團結一致就會勝利。