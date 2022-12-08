福壽山農場新賓館將於明年1月9日開幕。（福壽山農場提供／陳淑娥台中傳真）

福壽山農場新賓館將於明年1月9日開幕。（福壽山農場提供／陳淑娥台中傳真）

福壽山農場新賓館將於明年1月9日開幕。（福壽山農場提供／陳淑娥台中傳真）

坐擁環景台灣36座高山的福壽山農場新賓館，終於敲定明年1月9日開幕，明年1月10日起，62間房將開放預訂。新賓館擁有多項暖心設施，包括全館暖氣、浴室暖風機及免治馬桶等，屆時勢必超搶手。

福壽山農場副場長王仁助指出，國民賓館擁有62間房，位於「蘋果王」旁邊，將於明年1月9日開幕。新賓館以「拙樸無華、再現榮光、互利共好」為規畫理念，聚落外觀以灰色低調外牆展現對大自然的尊崇，整體呈現「拙樸無華」景觀意象。

王仁助表示，農場感念構建中橫築路英雄及開墾榮民篳路藍縷，開幕後農場轉型為農業與觀光並重，依循前輩腳步期待「再現榮光」。未來全場可提供109間房間，將能紓解一房難求現象，盼帶動大台中後花園整體觀光及農業齊頭發展，以「互利共好」的理念，為大梨山創造新亮點及帶動繁榮發展。

福壽山農場新建賓館增加不少貼心設計，包括全館供暖氣、浴室暖風機及 TOTO免治馬桶等。此外，遊客在房間就可看到無敵山景，晚上仰望滿天星光燦爛不是夢，隨著農曆過年腳步近，以及櫻花季將來臨，預料訂房勢必超搶手！