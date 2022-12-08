國民黨立法院黨團8日舉行「比買機車還便宜 小心 黑槍就在你身邊？」記者會，副書記長洪孟楷（右起）、立委游毓蘭、書記長李德維主持、陳以信一同出席。（杜宜諳攝）

近期槍擊事件頻傳，國民黨立院黨團8日痛斥台灣黑槍氾濫，上網便能輕鬆買到5萬1把的改造槍，比機車還便宜，批評民進黨執政後槍擊案便成國人日常，呼籲行政院盡快組成「掃蕩黑槍專案小組」。對此，行政院發言人羅秉成表示，政府單位針對治安工作都是一波波做，沒有停歇，而肅槍、掃黑、反毒都非單一部會可完成，需要跨部會合作。

立法院教育及文化委員會8日審查112年度國家科學及技術委員會與所屬單位預算案，國科會主委吳政忠（中）在會上表示，目前由行政院副院長沈榮津透過數位發展部，成立專案小組，未來會加強資安。（杜宜諳攝）

羅秉成在行政院會後轉述行政院長蘇貞昌指示，政府執法單位就掃黑、肅槍、反毒等治安工作都是一波波做、沒有停歇，政府認為治安問題必須拉高到行政院層次，蘇貞昌在治安會報、相關會議也都親自緊盯，肅槍掃黑反毒都非單一部會可完成，需要跨部會合作。

針對槍枝管制問題，羅秉成說，當前有8成是改造槍枝，由於改造槍枝殺傷力已和制式槍枝相當，修法上需要把改造槍枝的刑度拉高到制式槍枝一樣，方便抑制不法之徒，而上游問題需要各部會合作，從海關就開始阻絕進口改造槍枝需用的零組件。

羅秉成表示，製造模擬槍業者目前是僅供出口使用，為避免模擬槍回流市場之後被改造，政府要求業者必須烙印識別碼在槍枝上，方便管制，以便辨識出哪家廠商的槍回流，政府可行溯源追究。蘇揆也交代警政署長黃明昭親自盯緊肅槍、掃黑、反毒重點工作，針對外界相關意見，希望一起共同來努力。