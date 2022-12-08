受到景氣改善以及外國遊客回流所推動，泰國消費者信心在十一月不僅連續第六個月增加，同時也奔至二十個月高點。不過，當地物價一直在高檔徘徊，卻是經濟成長一大隱憂。

泰國商會大學（UTCC）消費者信心指數，從十月46.1成長至十一月47.9。這個經濟指數在今年的前十一個月期間，只有三到六月在40至42之間游走，其餘至少都在42以上。

專家學者指出，在這個東南亞第二大經濟體的消費信心回籠下，預估今年GDP可成長3.2%至3.3%，明年也會繼續上看3.5%至4%。即將來到的新年假期，消費支出應可恢復至正常水位，達一千億泰銖，約28.8億美元左右。

同時，對泰國經濟成長極為重要的觀光產業也正在復甦，今年外國遊客人數可望達到一千萬，明年估至少再多一倍，約兩千萬至兩千兩百萬。疫前2019年時，有近四千萬外國觀光客赴泰，且在當地花費1.91兆泰銖。

泰國明年五月預計舉行大選，預計消費支出將有至少四百億泰銖，對經濟成長貢獻度，大概在0.2%至0.3%之間。至於消費者通膨，雖已從八月近8%歷史高點，降到十一月5.55%，但與疫前大都時間都在2%相比，還是頗高的。