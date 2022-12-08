永立榮生醫宣布，旗下的鹿羊水幹細胞外泌體原料已取得國際INCI認證，可望進軍國際市場。另外，在幹細胞新療法部分，也完成羊水幹細胞捐贈者試驗與GTP相關稽核準備，目前正在積極籌備將旗下幹細胞治療新藥，推進臨床試驗階段，並準備下一輪募資，預計明年將辦理公開發行，進軍資本市場。

永立榮取得的INCI新原料認證為「鹿羊水幹細胞上清液」(deer amniotic fluid stem cell conditioned media)，為具有鹿羊水幹細胞的外泌體，取得INCI的登錄號為37677。

永立榮董事長簡奉任指出，INCI字號猶如藥品的學名(Generic)，獲得登錄，證明其成分為獲得認可，可作為美妝保養品原料，在國際通用。

除保養品的佈局外，永立榮也積極推展幹細胞新藥的佈局。目前永立榮已經完成臨床前相關準備，例如捐贈者試驗及GTP相關稽核準備，並向衛福部諮詢相關臨床試驗法規。

簡奉任博士表示，國內再生醫療二法立法正在緊鑼密鼓進行，若順利通過，對以幹細胞技術為核心的永立榮將是一大利多。舉例來說，以往傳統藥物要經過臨床三期試驗，但於再生醫療領域，符合條件的特定疾病項目，只需第二期臨床試驗完，就可獲得附有條件的藥證許可，上市時間可女從十年以上，縮短到五年。