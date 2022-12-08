不少人都習慣在早晨來一杯咖啡，好讓自己有精神面對一整天忙碌的工作，但有時候喝了咖啡，反而會害晚上睡不好覺，營養師郭彥廷表示，最好在下午2、3點以前就喝完咖啡或茶，以免體內的咖啡因代謝不完全，此外她也建議，一人一天最多喝不超過一大杯咖啡或鮮奶茶，否則可能會咖啡因超標。

郭彥廷在Instagram發文，分享咖啡因讓人睡不著的機制，她指出，在人的神經中，有Adenosine受器，把它比喻成鑰匙孔，當接上正確的鑰匙Adenosine，就會讓人神經放鬆、想睡。而咖啡因則是一把假鑰匙，當它接上鑰匙孔時，不會開啟放鬆開關，反而使神經保持活躍，讓人難以入睡。

郭彥廷提到，咖啡因吸收速度快，喝下咖啡後大概15分鐘到2小時左右，血液中的咖啡因濃度就會達到高峰；咖啡因主要靠肝臟代謝，半衰期約4小時，喝下一杯含160mg咖啡因的咖啡後，經過8小時仍可以在血液中檢測到，咖啡因並未完全代謝與排出。

因此郭彥廷表示，想要喝咖啡又不想影響睡眠，最保險的做法就是在下午2、3點前喝完咖啡或茶，但每個人的代謝速度不同，小孩、孕婦、肝功能異常者、吸菸者等族群，咖啡因的代謝率都會比較慢，還是應該根據自己的睡眠與飲食經驗，調整喝咖啡與茶的時間點。

郭彥廷還說，每日咖啡因的建議攝取量為300mg，並整理各式飲品的咖啡因含量，其中美式咖啡最高，一杯大杯（480ml）就約含有270~290mg，大杯拿鐵也有180~205mg，另外值得注意的是，水果茶竟也含有145~180mg的咖啡因。

除了茶和咖啡以外，巧克力、可樂、瓜拿納、提神飲料、部分止痛藥等也含有咖啡因，郭彥廷也提醒，雖然咖啡可以提神，但不代表人體需要的休息時間被抵銷，還是要讓自己盡量有6~8小時的睡眠。