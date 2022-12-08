《捍衛戰士：獨行俠》目前仍穩固2022年度最高票房電影地位。（CATCHPLAY＋提供）

巨石強森（Dwayne Johnson）籌備15年的DC反派英雄電影《黑亞當》在12月5日於CATCHPLAY＋上架，短短2天就在單點電影排行榜中空降亞軍。而霸佔單點觀看冠軍的則是全球突破14.87億美金（約455.5億台幣）的年度票房大片《捍衛戰士：獨行俠》，自8月上架以來熱度居高不下，可見「阿湯哥」湯姆克魯斯（Tom Cruise）的驚人巨星魅力。

巨石強森在《黑亞當》中扮演超叛逆的黑化英雄，無論是與沙贊的恩怨情仇，或是與超人的戰力比拚，都讓粉絲想一探究竟更完整的DC英雄宇宙，不過近日傳出預算高昂的《黑亞當》全球票房不如預期，虧損恐將超過1億美元的消息，也讓粉絲擔心續集的問題，巨石強森則在推特上立即做出回應表示：「《黑亞當》將獲利5200萬到7200萬之間，而在獲得近4億美金的全球票房後，我們將為DC未來的故事持續一步步籌備新續集！」

此外，《捍衛戰士：獨行俠》目前仍穩固2022年度最高票房電影地位，上架串流平台後仍被粉絲重看刷爆、人氣不減，而湯姆克魯斯後續的一舉一動也受到全球媒體的關注，除了繼續拍電影挑戰不可能的驚人動作場面外，隨著年末將至，阿湯哥特有的聖誕節傳統­­也引起廣大討論。據悉，他每年聖誕節都會寄椰子蛋糕給與他合作過的影人，從《夜訪吸血鬼》的克絲汀鄧斯特到《捍衛戰士：獨行俠》的喬漢姆和格蘭鮑威爾都在他的送禮名單上。

「劊子手」格蘭鮑威爾說：「『克魯斯蛋糕』是個非常有名的傳統，如果你曾跟湯姆克魯斯合作或拍過一部他的電影，你就會收到這個蛋糕，他每年聖誕節不知道送出多少蛋糕，少說也有一千個吧。這真的是我吃過最好吃的椰子蛋糕，我和朋友還會舉辦『克魯斯蛋糕派對』，大家一口接一口把蛋糕吃完。」