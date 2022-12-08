澳洲軍事專家紛紛痛批 政府採購F-35是最大錯誤

澳洲即將組建第4支F-35戰機中隊，這樣一來，澳洲皇家空軍將會有96架。而坎培拉不僅是F-35買家，也是洛克希德馬丁（Lockheed Martin）F-35的產業夥伴。澳洲身為三級合作夥伴，砸下超過160億美元（約4900億台幣），至少採購了76架。

然而，據《保加利亞軍事網》（BulgarianMilitary.com）和《歐亞時報》（The EurAsian Times）報導，澳洲最初採購的興奮喜悅早已煙消雲散。如今洛馬已交付54架F-35，而澳洲政府預定2023年時，要讓它們都發揮備戰力。不過，澳洲皇家空軍飛官執行F-35作戰任務的問題卻一一浮現。

澳洲資深記者圖希（Brian Toohey）痛批，澳洲政府當初對採購4中隊F-35的建議。他主張，坎培拉根本該針對F-35要求退費，甚至怒嗆，「一開始買這戰機，就是最大的錯誤」。而其中有幾個原因，首先是維修費。

事實證明，澳洲每架F-35在空中的時間，要比原先預計的少23%。而接下來3年，相關趨勢還會持續。這意味F-35會在地面待更多時間，也會提高維修和保管費。而到2053年，澳洲必須為維修F-35A支付110億美元（近3370億台幣）。

這時問題馬上就來了，要是飛行時間減少，意味著維修費會增加，那要確保它們一直到2053年都還能發揮戰力，納稅人究竟還要掏出多少錢。

而澳洲國防記者蓋洛威（Anthony Galloway）則指出更嚴峻的問題，那就是F-35根本不合用。就以中國為例， F-35的作戰半徑為1,000公里，澳洲要出動它們到南海，途中必須加油，才能達到1,500 公里的最大作戰半徑。而這意味萬一雙方爆發衝突，隨行的加油機很容易成為目標。

此外，蓋洛威進一步分析，由於F-35在戰鬥中，需要強制加速或減速，實際耗費的油量更多，自然降低了作戰航程，因此實際航程只有500公里。

而澳洲其他軍事專家也指出，所謂的「超音速」巡航選項並未反映現實。事實上，F-35的1.6馬赫速度只能維持90秒，接著飛行員就必須減速。而這些都是在沒有軍事衝突的狀況下，才能辦到。