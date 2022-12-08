行政執行署新竹分署將進行第四波拍賣，預計拍賣物件包括百達翡麗、AP等26支名錶。（行執署新竹分署提供／謝明俊苗栗傳真）

行政執行署新竹分署將進行第四波拍賣，預計拍賣物件包括百達翡麗、AP等26支名錶。（行執署新竹分署提供／謝明俊苗栗傳真）

行政執行署新竹分署將進行第四波拍賣，預計拍賣物件包括百達翡麗、AP等26支名錶。（行執署新竹分署提供／謝明俊苗栗傳真）

苗栗地檢署囑託行政執行署新竹分署就「紅富海」心靈導師吸金案主嫌名下財產進行變價，今年已進行三波拍賣，每次拍賣會皆獲得巨大成功，新竹分署將進行第四波拍賣，預計拍賣物件多達49件，包括百達翡麗、AP等26支名錶，鑑價總額超過1千萬元，歡迎民眾踴躍參與。

本次拍賣物品相當吸睛，不同於前幾次拍賣以黃金、雞血石藝術品為主，這次拍賣以26支名錶做為主打商品，品牌除了有知名的勞力士，還有百達翡麗、愛彼、浪琴等等，皆已全部鑑價完畢，光是手錶鑑價總金額就超過1千萬元，另有多樣珠寶、金飾將一併推出拍賣，現已訂於明年1月3日上午9時14分起拍賣。

新竹分署同時為兼顧遠地不便到場民眾的需求，於官網併同提供線上腕錶特輯，隨時隨地可用手機、電腦線上瀏覽本次拍賣的26件名錶。有喜歡本次拍賣物件的民眾，記得112年1月3日上午9：14分起於苗栗地檢署院檢大樓一樓到場參與競標，相關拍賣資訊、拍賣公告、保證金等事宜等將陸續在官方網站上更新。