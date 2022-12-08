石知田透過聯名企劃作為自己畫家身份的起點。（祖與占影像製作提供）.

新生代演員石知田今年甫以作家身份出版的第一本散文集《石光乍現》就入圍「2022誠品閱讀職人大賞」。近期斜槓身份再添一項，在32歲生日與國際知名時尚配件品牌推出聯名藝術家系列手機殼及多樣的電子生活配件周邊產品，以自身獨特的視覺風格創作的9幅畫作，透過34款聯名產品展現，特別選在生日發表佈聯名，除了是給自己的一個禮物和記錄，也是希望與粉絲們有更多的互動和連結：「他們一直給我滿多能量的，總覺得能跟他們一起使用我設計的東西，似乎會有夥伴的感覺吧！」

石知田幾年前曾因工作親訪墨西哥畫家Frida Kahlo的藍屋，之後深受啟發，認為畫畫可以是「很生活感的事」。工作之餘的碎片時間，石知田開始透過「手指」在手機上作畫，一直到啟動聯名計劃，他打趣說本來以為自己會以「食指畫家」的名義出道，但後來覺得真的是「工欲善其事，必先利其器」，還是希望能將作品以最細緻完整的狀態呈現，畫畫的器具才升級成觸控筆和平板。透過聯名企劃作為自己畫家身份的起點，其實背後也藏有小粉絲的偶像崇拜。石知田笑說：「那時正好我很喜歡的畫家Basquiat也和該品牌推出聯名系列，就覺得如果可以把自己的畫也放到手機殼上，感覺自己也跟偶像同框了。」

石知田的畫作中，天馬行空的主題展現他不被框架的想像力，鮮艷色彩及繽紛元素埋藏趣味。逛花市時意外發現自己對粉紅色的著迷，被他畫成看得到的少女心；居家隔離生活儘管受到許多限制，奔放的人們依然不斷地創造，生活如畫，畫裡又是另一個宇宙。自認悲觀的他說道：「畫畫時，似乎可以讓生活的回憶繽紛，儘管不總是正向，但在懷抱低落、不快時，也該想辦法將悲傷變得繽紛一些。希望可以帶給大家一些色彩！」

被問及今年的生日願望，石知田希望自己不論是創作上、面對自己時或是對外的溝通都能夠更從容不迫。儘管在這一年，石知田已經解鎖許多人生成就，他期許自己明年也能在音樂領域達到自己設定的目標，至於是怎樣的身份？石知田不好意思地說先跟大家賣個關子，再給他一點時間準備，希望很快可以和大家分享。