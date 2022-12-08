中華經濟研究院第一所所長劉孟俊8日發表團隊論文指出，大陸國家主席習近平在新任期內仍需應對經濟大幅放緩與美中競爭的挑戰，研判大陸的經濟戰略將以安全為首，側重產業科技自主創新、增加能源資源和糧食儲備等面向。除了形成內部循環系統外，減少對外部經濟的依賴，將繼續成為習經濟議程的首要任務。

團隊論文從新古典現實主義架構出發，結合對2012年至2022年習近平主持的各種會議之所有公報公告，進行文字探勘，提取習經濟戰略的主要觀點，及其經濟任務、目標和政策。

政大國關中心8日舉行「中共二十大政治菁英甄補：趨勢與挑戰」研討會。團隊研判，習第三個任期的經濟戰略，首先將轉向更加注重安全、儲備和底線思維，加快全面實施內循環和經濟自立，對外貿、外資和國內市場對外開放的重要性將因此降低。

劉孟俊表示，2022年4月大陸官方提出「全國統一市場」，可被視為健全內部流通戰略的基礎政策，打破地方保護主義、疏通商品要素和資源，將是習第三任期的關鍵政策。同時，自貿試驗區的用詞頻率明顯下降，預計日後自貿區的重要性將明顯下滑，除原本的加工、出口功能外，其更多是為了促進國內消費和供應。

其次，在產業升級戰略方面，雖然「中國製造2025」、「製造強國戰略」等關鍵字在中共中央會議上已少見，但追求科技自主創新在習第三個任期依然至關重要。政策引導人工智慧、大數據運用，並驅動其他領域的多元化創新；大陸也在試圖平衡國企與民企之間的關係，同時強化生產和消費間的連動關係。

第三，習近平第二任期後，一帶一路和全球治理改革等用詞頻率較其第一任期大幅減少，尋求與金磚國家合作變得更加低調，「國際合作」的詞頻反而增加三倍。團隊判斷，大陸的國際合作對外戰略仍會持續推進，但可能相對低調，策略性選擇東協周邊國家和亞非其他開發中國家。

劉孟俊總結說，習近平新任期的經濟戰略，將延續其第二任的格局，研判將以安全為首，側重產業科技自主創新、共同富裕、消除國內市場的行政障礙、綠色發展、增加能源資源和糧食儲備。除了形成內部循環系統外，減少對外部經濟的依賴，將繼續成為習經濟議程的首要任務。