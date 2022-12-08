照顧社會弱勢光靠政府力量仍不足，還需要許多志工團體加入，新北市府今舉辦績優志工團隊表揚典禮，由副市長劉和然表揚24團隊，其中鶯歌區永昌社區發展協會成立「樂動湧泉兒童古箏樂坊」，服務轄內弱勢家庭學生，林口區東南社區發展協會則有「婆婆媽媽便當團」，一群平均年齡70歲高齡志工們煮飯菜給獨居長者和低收身障者，提供最在地的關懷。

新北市社會局為感謝新北市社福團隊長期投入社會福利服務，副市長劉和然8日上午代表侯友宜市長頒獎表揚111年度社福暨綜合類志工團隊，共有24個團隊獲獎。

劉和然表示，新北市社會福利及綜合服務類志工團隊共有651隊，志工人數有5萬5733人，占全市志工三分之一，平時為老人、身心障礙者、弱勢兒少、新住民與單親家庭等服務。

尤其在疫情期間，冒著被感染的風險，協助各項防疫物資發放、疫苗接種站協助，與居家照護關懷中心的接線安撫，他要代表侯友宜市長表達最崇高的敬意和謝意。

榮獲特優獎的永和區公所服務團隊為獨居長輩量身打造送餐服務，由營養師評估長輩身體，調配合適餐點，兼顧營養與健康，並全力支援防疫工作。社團法人中華民國天元慈善功德會致力於兒少、老人、婦女及新住民家庭服務，志工們更輪流到各區衛生所及居家照護專線服務輪值。

新北市國際生命線協會1995協談專線24小時不斷線服務，協助因生理、心理及情感等困擾而尋求協助的個案；此外，樹鶯、文山及三重社福中心志願隊除協助訪視獨居老人，發放實物銀行物資，也針對高風險脆弱家庭提供輔導及關懷。

鶯歌區永昌社區發展協會成立「樂動湧泉兒童古箏樂坊」，服務弱勢家庭學生，提供社區關懷與物資共享；林口區東南社區發展協會則成立「婆婆媽媽便當團」，平均70的高齡志工煮飯菜給獨居長者和低收身障者，兩團隊均獲得特色獎。

社會局長張錦麗表示，為激勵社會福利暨綜合類運用單位，在46個參賽的志工團隊中遴選出特優獎2隊、優等獎5隊、績效獎5隊、特色獎12隊，共24團隊獲得表揚，希望讓新北社福傳遞更多的幸福。