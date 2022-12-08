嘉里大榮物流 (2608) 今日 舉行第3季法人說明會，透露幾個重大投資將在 2023 年陸續發酵，包含年初將全面啟用以自動化輸送帶為主體的重新營業所，同年汐止營業所也將陸續加入常溫配送與醫藥物流之營運，現在興建中的前鎮營業所，預計在 2024 年啟用，將為南部綜合物流園區的重要基地。

回顧2022 年，通貨膨脹、經濟成長遲緩、消費力下滑等對供應鏈造成負面的影響，面對這些外部環境的衝擊，嘉里大榮物流自2022年7月1日起，推動經營策略的變革，執行全面貨件標準化，以優化經營體質，配合投入自動化設備，提升作業效率，降低對勞動力的依賴，並提升服務品質。經過這段時間的驗證，目前陸續已獲得市場的認同，服務品質亦獲得客戶的共鳴及認同，從艱困的第一步踏出，撥雲見日、露出曙光，驗證本次雙品 (品牌與品質) 政策變革方向的正確性。

嘉里大榮表示，即使面對嚴峻的挑戰，特色物流的營收與獲利仍維持有兩位數字的成長，包含科學城物流在化學品倉及保稅業務等科技物流的持續表現卓越；疫情期間，醫藥物流受託於衛福部，執行防疫物資的倉儲與配送，回饋社會之舉也獲得多方的認同；冷鏈倉儲與配送致力於運作結構的調整，持續為民眾的食品安全把關。

嘉里大榮物流持續致力於淨零碳排，已體現在重點廠區加裝太陽能板、設置電力儲能裝備、應用電動三輪車於都會區、採用油電混合貨車、改採電子帳單與簽收、以無紙化進行內部行政作業等，推估可年減近 400 萬公斤的碳排。

前瞻2023年，嘉里大榮物流營運策略以提升獲利能力為本，包含整合集團內部資源，提升作業效率並降低成本；現代物流與資訊科技密不可分，公司致力於資訊人才的招募，逐步汰換現有的資訊系統，開發功能更為完善的專業運輸與倉儲系統。