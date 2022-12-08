叡揚(6752)11月合併營收為1.42億元，月增16.91％，年增19.92％，創下上櫃以來新高；累計前11月營收為12.6億元，年增19.09％，成長來自於資訊安全、AIOps智能維運、知識協作平台、Fintech下的eLoan與徵授信整合AI-OCR、Chatbot加值服務及雲端應用都呈現穩健成長。

針對資安維護，叡揚為台灣第一家資訊軟體服務業中通過ISO 27001&27018 & 27701，強化資安管理以及雲端隱私控制管理、操作及維運符合國際認證標準，提供客戶高規格的產品及服務。

叡揚資訊董事長張培鏞表示，目前叡揚於公文及人資系統皆為台灣領先廠商，滿足客戶AI、Chatbot加值及完整雲地解決方案；叡揚Vital OD公文管理今年更進入「雲端共同供應契約」，實踐政府機關、各級學校數位溝通升級、節能減碳的雙軸目標。至於在ESG碳盤查下，叡揚Vital NetZero 零碳雲除了率先協助新呈工業通過ISO 50001能源管理系統認證，並於2023年1月推出ISO 14064溫室氣體盤查管理工具，解決客戶碳焦慮。

此外，叡揚持續擴大於高雄招募研發人才，並深化人工智慧（AI）應用於各產品線，如：Deep OCR整合於公文、財務報表，或是以文找文，中文糾錯。叡揚透過「AI Deep Learning」＋「HI Human Intelligence」，能做到段落、區塊分析，財報上不管直的框還是橫的框都能辨識，讓機器可以辨識到9成文件，提高實用性。